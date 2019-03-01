Спорт

Лыжник Устюгов заявил, что Клебо в эстафете обыграл его как ребенкаТАСС 11:16

Российский лыжник Сергей Устюгов считает, что трехкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо в эстафете на чемпионате мира обыграл его как ребенка на последнем этапе гонки. Такое заявление он сделал после окончания соревнований.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Устюгов о соперничестве с Клебо: он игрался со мной, как с ребенком

РИА Новости11:57

Дмитрий Губерниев: «Российские лыжники — молодцы, но хотелось большего»

Матч ТВ11:07

Устюгов безнадежно проиграл Клэбо. Видео

Sport24.ru11:29

Андрей Ларьков завоевал «серебро» чемпионата мира по лыжным гонкам

Советский спорт11:42

Лыжник Клебо не ожидал, что ему удастся оторваться от Устюгова в эстафете ЧМ

ТАСС11:35

Тренер сборной России – об участниках мужской эстафеты на ЧМ: «Марафон побегут другие люди»

Sports.ru12:08

Клебо — о проблемах со сном: надеюсь, буду хорошо спать этой ночью

Чемпионат13:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:00, Ашберн
Происшествия

Пожар в дагестанском селе удалось локализовать

Обновлено в 15:31
Происшествия

Появилось видео задержания бойца Александра Емельяненко

Появилось видео задержания бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко в Кисловодске.
Обновлено в 16:23
Политика

Константинополь отказался от всеправославного обсуждения темы Украины

Константинопольский патриархат не будет выносить на всеправославный уровень украинский церковный вопрос, говорится в ответе патриарха Варфоломея на соответствующее письмо антиохийского патриарха Иоанна.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Божена Рынска госпитализирована после смерти Малашенко

За пару недель до смерти Рынска сообщила о том, что Малашенко госпитализирован после скандала с бывшей женой Еленой Пивоваровой.
Обновлено в 16:05
Общество

«Не пускать быдло в рестораны»: к экс-жене депутата пришла слава

Обновлено в 14:10
Политика

Россия не признает решение гаагского суда по иску «Нафтогаза»

Окончательного решения «Нафтогаз» ожидает в начале 2020 году, требуя от РФ $8 млрд.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО

Обновлено в 08:03
Экономика

Росстат раскрыл данные о зарплатах госслужащих

Росстат опубликовал данные о зарплате и численности государственных чиновников центральных аппаратов министерств и ведомств за 2018 год.
Обновлено в 11:15
Политика

ЕС запретил Польше строить канал рядом с Калининградской областью

Евросоюз потребовал от Варшавы отложить строительство канала через Вислинскую косу, который должен соединить город-порт Эльблонг с Балтийским морем.
Обновлено в 15:08
Политика

Канада начала процесс экстрадиции финдиректора Huawei в США

Правительство Канады заявило в пятницу, 1 марта, о том, что оно позволит провести слушание по вопросу об экстрадиции финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу в США, сообщает CNBC News со ссылкой на официальное заявление канадского МИД.
Обновлено в 16:11
Авто

УАЗ выпустил обновлённую версию внедорожника «Хантер»

Вышла обновлённая версия внедорожника «Хантер» от Ульяновского автомобильного завода, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
Обновлено в 07:48
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в матче баскетбольной Евролиги

Обновлено в 16:26
Происшествия

СКР назвал две причины гибели группы Дятлова

К трагической гибели девяти туристов из группы под руководством студента радиофакультета Уральского политехнического института Игоря Дятлова, отправившихся зимой 1959 года в лыжный поход по Северному Уралу, привели как минимум две причины.
Обновлено в 03:00
Общество

Умер болевший лейкозом мальчик, чью мечту исполнил Путин

Обновлено в 10:09
Происшествия

В Кирове освобождена врач, задержанная по делу о гибели девочки

Накануне в Кирове была задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка.
Обновлено в 06:10
Политика

США заявили, что не против гуманитарной помощи Венесуэле от России

Соединённые Штаты не против, чтобы Россия оказывала гуманитарную помощь Венесуэле, — но не через действующие власти во главе с президентом Николасом Мадуро.
Обновлено в 12:32
Здоровье

Роспотребнадзор планирует дополнительную вакцинацию от кори с 1 апреля

Роспотребнадзор поручил провести дополнительную вакцинацию от кори в российских регионах в срок с 1 апреля по 1 октября.
Обновлено в 12:40
Общество

Представитель Полины Юмашевой подтвердил ее развод с Олегом Дерипаской

После развода Полина взяла девичью фамилию Юмашева, добавил ее представитель. Других подробностей собеседник «Ведомостей» не сообщил.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

ОЗХО: во время атаки в сирийской Думе использовался хлор

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришли к выводу, что 7 апреля 2018 года в сирийском городе Дума был использован хлор, говорится в докладе на сайте организации.
Обновлено в 12:44
Общество

Подросток из Германии попросил Путина о помощи

Леон Бергфельд - сын Сони и Маркуса Бергфельд, сбежавших из Германии в Россию, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи.
Обновлено в 09:57
Политика

Турция отказалась от американских Patriot в пользу С-400

Турция отвергла предложение США о поставке ЗРК Patriot при условии отказа от российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 13:28
Финансы

ВТБ снизил ставки по валютным вкладам

ВТБ снизил ставки по валютным вкладам на фоне рекордного притока валюты в январе, следует из мониторинга процентных ставок кредитных организаций, который ведет исследовательская компания Frank RG.
Обновлено в 13:48
Происшествия

ФСБ задержала высокопоставленного работника ракетного завода в Миассе

В пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области РБК подтвердили факт задержания одного из высокопоставленных сотрудников.
Обновлено в 07:57
Политика

Зеленский заявил о неизбежности переговоров Украины с Россией

По словам Зеленского, высказавшегося в эфире канала «1+1», «идёт реальная война между Россией и Украиной», и добавил, что на переговоры с Россией придётся идти в любом случае.
Обновлено в 05:30
Футбол

Трабукки отвечает на обвинения

Футбольный агент Марко Трабукки в интервью "СЭ" рассказывает о войне компроматов, в центре которой он оказался.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Школьница умерла в приемном покое психбольницы в Калининграде

Ученица девятого класса скончалась в приемном покое психиатрической больницы в поселке Прибрежный на окраине Калининграда, сообщили РИА Новости в региональном СУ СКР.
Обновлено в 03:54
Космос

NASA показало Crew Dragon изнутри

Корабль отправится в демонстрационный беспилотный полет к МКС 2 марта 2019 года, достигнув станции примерно через сутки.
Обновлено в 15:41
Общество

Появились фотографии новых вагонов купе

Обновлено вчера в 11:25
Футбол

«Интер» потерпел поражение от «Кальяри»

Обновлено в 16:27
Авто

Программы «Первый» и «Семейный автомобиль» возвращаются

Обновлено в 01:17
ещё по теме
Сергей Александрович Устюгов
Российский лыжник
Российский лыжник, двукратный чемпион мира 2017 года, победитель многодневной гонки Тур де Ски 2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России. Универсал, успешно выступает и в спринтерских, и в дистанционных гонках.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное