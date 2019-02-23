Спорт
Лыжник Большунов взял серебро чемпионата мира в скиатлонеВести.Ru 07:49
В австрийском Зефельде продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта. Александр Большунов занял второе место в скиатлоне, уступив одну десятую секунды норвежцу Сьюру Роте.
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