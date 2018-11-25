Спорт
Лыжник Большунов выиграл второе золото на первом этапе Кубка мира
Лыжник Большунов выиграл второе золото на первом этапе Кубка мираГазета.Ru08:09
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Руке, сообщает ТАСС. Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане прошел дистанцию за 36 минут 17,8 секунды.
Газета.Ru08:09
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