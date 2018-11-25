Я думаю, все прекрасно уже понимают и знают, что он не тот человек, которого могут расслабить победы на старте сезона. Наоборот, с каждой победой он только входит во вкус, никаких мыслей о том, чтобы расслабиться и быть не может.

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