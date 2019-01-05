Спорт
Лыжницы Непряева и Седова стали призерами шестого этапа «Тур де Ски»
Лыжницы Непряева и Седова стали призерами шестого этапа «Тур де Ски»Российская газета09:16
Россиянки Наталья Непряева и Анастасия Седова стали вторым и третьим призерами соответственно по итогам шестого этапа лыжной многодневной гонки "Тур де Ски". Наши девушки отличились в итальянском Валь-ди-Фьемме на дистанции 10 километров классическим стилем с массового старта.
Российская газета09:16
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По данным издания, являющийся в настоящий момент главным тренером туринского клуба «Ювентус» Массимилиано Аллегри, планирует покинуть занимаемый им пост по окончании текущего сезона, несмотря на то какие командой будут результаты в итальянском чемпионате и Лиге чемпионов и то, что текущий его соглашение о работе с клубом рассчитано до лета 2020 года.
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