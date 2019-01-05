Спорт

Лыжницы Непряева и Седова стали призерами шестого этапа «Тур де Ски»
Российская газета
09:16

Россиянки Наталья Непряева и Анастасия Седова стали вторым и третьим призерами соответственно по итогам шестого этапа лыжной многодневной гонки "Тур де Ски". Наши девушки отличились в итальянском Валь-ди-Фьемме на дистанции 10 километров классическим стилем с массового старта.
Российская газета09:16

Подробнее о событии

Непряева стала второй в масс-старте на «Тур де Ски», Седова – третьей

Советский спорт08:42

Анастасия Седова: «Слабое место у меня такое — финишная прямая»

Матч ТВ09:47

Непряева остается на втором месте в общем зачете «Тур де Ски»

Спорт-Экспресс09:11

Устюгов и Большунов стартовали в классическом масс-старте на «Тур де Ски»

Нева Спорт09:10

Россиянки выиграли два места на подиуме «Тур де Ски»

Республика Татарстан09:03

Непряева — 2-я в общем зачёте «Тур де Ски», Белорукова — 4-я, Седова — 5-я

Чемпионат09:01

Маркус Крамер о командной тактике на шестой этап «Тур де Ски»: «Бонусные секунды очень важны. Нужно помогать нашим лидерам»

Sports.ruвчера в 12:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 09:53, Ашберн
Футбол

«Манчестер Юнайтед» выиграл при Сульшере пятый матч подряд

Голами в составе манкунианцев отметились Хуан Мата, реализовавший пенальти, и бельгиец Ромелу Лукаку Это пятая победа подряд после назначения норвежца Уле-Гуннара Сульшера исполняющим обязанности главного тренера английской команды.
Обновлено в 09:44
Хоккей

Капитан сборной России извинился за свое поведение после матча с США

Капитан сборной России Клим Костин принес извинения за свое поведение после окончания полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею с командой США, в котором российские хоккеисты потерпели поражение со счетом 1:2.
Обновлено в 03:28
Хоккей

Хет-трик Мозякина помог «Металлургу» победить «Торпедо»

Магнитогорский "Металлург" одержал победу над нижегородским "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Обновлено в 09:23
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Самедовым

Руководство московского "Спартака" объявило о расторжении контракта с полузащитником команды Александром Самедовым, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:42
Футбол

Гранат согласился на почти тройное понижение зарплаты в «Рубине»

По данным СМИ, "Рубин" ведет переговоры с защитниками команды Федором Кудряшовым и Владимиром Гранатом по поводу понижения их зарплат.
Обновлено в 07:23
Футбол

Ройс назван лучшим игроком Германии в 2018 году

Обновлено в 06:30
Футбол

Пепе договорился с «Монако» о трансфере

Обновлено в 08:32
Теннис

Медведев вышел в финал турнира в Брисбене

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в австралийском Брисбене.
Обновлено в 07:17
Футбол

«Райо Вальекано» обыграл «Вальядолид» благодаря голу на первой минуте

Единственный мяч был забит на первой минуте: отличился воспитанник «Реала» Альваро Медран.
Обновлено в 08:58
Теннис

Арина Соболенко стала чемпионкой турнира в Шэньчжэне

Обновлено в 03:32
Футбол

Исполняющим обязанности гендиректора «Анжи» стал Агарагимов

Исполняющим обязанности генерального директора махачкалинского футбольного клуба "Анжи" стал Абсалутдин Агарагимов, сообщает в субботу пресс-служба ФК.
Обновлено в 09:06
Спорт

Демченко госпитализирована после падения на этапе КМ по санному спорту

Российская саночница Виктория Демченко была госпитализирована после падения на этапе Кубка мира в немецком Кёнигзее.
Обновлено в 08:27
Теннис

Федерер в двух сетах обыграл Зверева на Кубке Хопмана

Обновлено в 04:35
Спорт

«Зенит-Казань» продолжает победную поступь

Обновлено в 08:53
Футбол

Зидан может возглавить «Ювентус» после ухода Аллегри

По данным издания, являющийся в настоящий момент главным тренером туринского клуба «Ювентус» Массимилиано Аллегри, планирует покинуть занимаемый им пост по окончании текущего сезона, несмотря на то какие командой будут результаты в итальянском чемпионате и Лиге чемпионов и то, что текущий его соглашение о работе с клубом рассчитано до лета 2020 года.
Обновлено в 06:38
ещё по теме
Тур де Ски
Многодневная лыжная гонка под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Проводится в конце декабря - начале января, является особой частью Кубка мира. Включает в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом, которые бегутся как классическим стилем, так и свободным. Последний этап традиционно проводится в итальянском Валь-ди-Фьемме гонкой в гору.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное