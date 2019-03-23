Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкойГазета.Ru 02:54
Белорукову наказали за удар палкой шведки Фриды Карлссон на финишной прямой. До этого Карлссон несколько раз попала россиянке палкой в лицо. Шведская спортсменка после гонки назвала нашу спортсменку агрессивной, добавив, что раньше не сталкивалась на трассах с таким поведением.
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Российскую лыжницу Белорукову дисквалифицировали за удар соперницы палкой во время гонки
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Белорукова умышленно ударила шведку Карлссон палкой во время гонки (видео)
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