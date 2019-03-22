Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкойВести.Ru вчера в 19:42

с чего всё началось

Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение. Инцидент произошел на проходящем в канадском Квебеке заключительном этапе Кубка мира. Во время прохождения дистанции Юлия ударила палкой шведку Фриду Карлссон.

Наука Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.

Культура Искусство в РФ хотят защитить от статьи за оскорбление чувств верующих Новый законопроект о культуре защитит произведения искусства от статьи, подразумевающей ответственность за оскорбление чувств верующих.

Политика Расследование спецпрокурора Мюллера завершено По информации американских СМИ, спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года и передал свой доклад генпрокурору Уильяму Барру.

Спорт Синицина и Кацалапов выйдут предпоследними в произвольном танце на ЧМ Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выйдут предпоследними в произвольной программе в танцах на льду на чемпионате мира в Японии, сообщает РИА "Новости".

Хоккей Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню, в случае если команда выйдет в финал конференции.

Экономика Банки начали блокировать счета самозанятых Банки начали блокировать личные счета и карты "новых предпринимателей", ссылаясь на то, что их использование в целях ведения бизнеса запрещено.

Политика Зеленский пояснил, может ли Крым вернуться в состав Украины Крым вернется в состав Украины после смены власти в России, но как это сделать в ближайшем будущем – неизвестно, такое мнение выразил кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.

Политика Венгрия получила гарантию поставки российского газа в обход Украины Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна получила гарантии от российского «Газпрома» на поставку газа в будущем году, вне зависимости от исхода переговоров между РФ и Украиной.

Политика СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.

Происшествия В Прикамье четырех девушек осудили за изнасилование школьницы Четыре жительницы Пермского края признаны судом виновными в вымогательстве, истязании, насильственных действиях сексуального характера и грабеже в отношении своей несовершеннолетней знакомой.

Здоровье Главу российского минздрава в Саратове встретили голодающие пикетчики Женщина уточнила, что уже 4-й день ничего не ест в знак протеста против оптимизации региональной медицины и сокращения поликлиник и больниц для детей.

Происшествия Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64 Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.

Политика Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан.

Шоу-бизнес Николай Носков впервые появился на публике после инсульта 63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Политика США ввели новые санкции против Венесуэлы США ввели санкции против государственного Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES).

Культура Сергей Безруков: Вся мировая классика построена на домогательствах В этом году зрители увидят три фильма с участием Сергея Безрукова. Это сериалы «Бендеръ», «Обитель» и военная картина «Ильинский рубеж».

Хоккей Боченски прокомментировал поведение Шумакова Нападающий "Барыса" Брэндон Боченски в Инстаграме обозвал форварда "Авангарда" Сергея Шумакова жалким трусом.

Авто Jaguar Land Rover добился запрета продаж клона Range Rover Evoque Решение о запрете производства кроссовера Landwind X7, являющегося клоном британского Range Rover Evoque, вынес суд района Чаоян города Пекина.

Культура Сериал «Сверхъестественное» завершится после 15 сезона Стало известно, что 15 сезон популярного американского сериала «Сверхъестественное» станет финальным для проекта.

Общество Роспотребнадзор предостерег от покупки массажных накидок на кресло Роспотребнадзор Свердловской области предостерег от необдуманной покупки вибромассажных накидок.

Общество Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной матери Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной. Женщина рассказала, что живёт с семью детьми в аварийном доме.

Авто Представлен новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe От обычного кроссовера Cayenne Coupe отличается иной кормой и углом наклона крыши, а также наличием спойлера на крыше во всех без исключения версиях.

Армия и оружие В Польше построят объект для хранения оружия США Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует построить в Польше объект для хранения военной техники США.

Экономика Росбанк начал процедуру присоединения «ДельтаКредита» Росбанк начал процедуру реорганизации в форме присоединения банка "ДельтаКредит". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России.