Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкойВести.Ru вчера в 19:42

с чего всё началось

Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение. Инцидент произошел на проходящем в канадском Квебеке заключительном этапе Кубка мира. Во время прохождения дистанции Юлия ударила палкой шведку Фриду Карлссон.

Культура Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США Как пишет издание, Мамин в середине марта вместе со своей женой и актрисой Людмилой Самохваловой уехал в США.

Политика ЦИК отказалась передать Грудинину мандат депутата Госдумы Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказалась передать экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы РФ, принадлежавший Жоресу Алферову, который скончался в начале марта.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Армия и оружие НАТО планирует построить в Польше объект для хранения техники из США Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.

Общество В Петербурге сносят бывшую проходную завода «Петмол» Во второй половине дня пятницы, 22 марта, на Московском проспекте начали сносить бывшую проходную завода «Петмол».

Политика Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.

Спорт Россия получит максимальную квоту в танцах на льду на ЧМ-2020 Сборная России по фигурному катанию получит максимальную квоту в танцах на льду на ЧМ-2020 по итогам выступления на первенстве мира этого года, которое проходит в японской Сайтаме.

Общество Росстат раскрыл зарплаты чиновников в России Среднемесячная зарплата гражданских служащих в регионах России в 2018 году составила 49,4 тысячи рублей.

Происшествия В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.

Экономика ЦБ ожидает ускорения роста ВВП России во втором полугодии Банк России ожидает ускорения темпов роста ВВП страны во втором полугодии благодаря в том числе реализации национальных проектов.

Политика Добьется ли Трамп признания Голанских высот территорией Израиля В ЕС отвергли призыв президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля.

Политика Венгрия получила гарантию поставки российского газа в обход Украины Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна получила гарантии от российского «Газпрома» на поставку газа в будущем году, вне зависимости от исхода переговоров между РФ и Украиной.

Культура Сергей Безруков: Вся мировая классика построена на домогательствах В этом году зрители увидят три фильма с участием Сергея Безрукова. Это сериалы «Бендеръ», «Обитель» и военная картина «Ильинский рубеж».

Авто Porsche официально представила купеобразный кроссовер Cayenne Coupe Немецкий производитель автомобилей, компания Porsche, порадовала поклонников долгожданным тизером нового кросс-купе.

Армия и оружие Напав на Югославию НАТО разрушило послевоенный миропорядок 24 марта исполняется 20 лет с начала военно-воздушной операции блока НАТО под кодовым названием «Союзная сила» против Союзной Республики Югославия (СРЮ).Бомбардировки суверенного государства силами Североатлантического альянса продолжались два с половиной месяца и закончились лишь 10 июня 1999 года.

Происшествия Мужчина с ножом напал на полицейского в Старом Осколе Житель Старого Оскола Александр С. напал на сотрудника полиции с ножом. Инцидент произошел на улице Жукова.

Культура Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу «Пушкин — наше не все» Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что кроме Александра Пушкина в русской культуре есть и другие поэты.

Общество Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции к Антарктиде Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов Росрыболовства в 2019-2020 годах, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, документ опубликован на сайте кабинета министров.

Единоборства Анатолий Токов победил Харриса на турнире Bellator 218 Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Токов нанес поражение представителю США Джеральду Харрису на турнире Bellator 218, проходившем в Такервилле (Штат Оклахома, США).

Шоу-бизнес Сыну Алёны Рапунцель сделали операцию на глаза A post shared by Алёна Рапунцель (@alenatoffi_official) on Mar 21, 2019 at 5:31am PDT Пока что после операции малыш чувствует себя хорошо.

Происшествия Кемеровскому полицейскому запретили носить бороду на работе Полицейский в ответ подал в суд. По его мнению, наличие бороды у правоохранителей в России никакими правилами и законами не запрещено.

Культура Сериал «Сверхъестественное» завершится после 15 сезона Стало известно, что 15 сезон популярного американского сериала «Сверхъестественное» станет финальным для проекта.

Спорт Йоханнес Бе сравнялся с Фуркадом по количеству побед за сезон 25-летний норвежец повторил рекорд француза Мартена Фуркада по количеству побед за один сезон.

Политика Киргизия просит защитить своих граждан в Якутии Обеспечить безопасность граждан Киргизии, находящихся в Якутии, попросил председатель парламента этой страны Дастанбек Джумабеков посла России Николая Удовиченко.