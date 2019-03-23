Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкойВести.Ru вчера в 19:42

с чего всё началось

Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение. Инцидент произошел на проходящем в канадском Квебеке заключительном этапе Кубка мира. Во время прохождения дистанции Юлия ударила палкой шведку Фриду Карлссон.

Спорт день за днем

Футбол Стали известны все участники Международного Кубка чемпионов Напомним, что в прошлом году, несмотря на победу «Интера» над «Атлетико», Кубок благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей выиграл «Тоттенхэм».

Наука Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.

Спорт Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро чемпионата мира Медаль Синициной и Кацалапова стала первой для российских танцоров на льду за последние шесть лет.

Политика Президент Турции посетит Россию 8 апреля Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 апреля посетит Россию. Об этом канцелярия главы республики сообщила в субботу, 23 марта, пишет ТАСС.

Театры Фестиваль театров состоится в апреле в Петербурге и городах Ленобласти Международный фестиваль театров пройдет с 10 по 26 апреля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщает ТАСС.

Политика КПРФ проведет сегодня всероссийскую акцию против ухудшения жизни людей Сегодня, 23 марта, КПРФ проводит всероссийскую акцию против ухудшения жизни граждан, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на депутата Государственной думы от коммунистической партии Александра Ющенко.

Культура Сергей Шнуров предложил разогнать минкульт в России Член общественного совета комитета Госдумы по культуре, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, принявший участие в мероприятии, заявил, что министерство культуры в России надо разогнать, пишет « Московский Комсомолец ».

Политика Расследование спецпрокурора Мюллера завершено Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Происшествия В Белгородской области застрелен мужчина, напавший на полицейского Напарник произвел предупредительный выстрел в воздух, после чего ликвидировал нападавшего. Раненый полицейский госпитализирован.

Здоровье В Петербурге врачи восстанавливают половые органы «бесполому» ребенку По данным издания «Петербургский дневник», маленький пациент родился с хромосомным набором девочки, однако внешние половые органы у пациента полностью отсутствовали, а внутренние были в наличии лишь частично.

Культура Актриса Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт В ходе эфира знаменитость обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выдать ей российский паспорт.

Общество В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.

Футбол Президент «Кальяри»: «Вероятно, Барелла стоит больше 50 млн евро» Президент "Кальяри" Томмазо Джулини сообщил, что клуб продаст своего полузащитника Николо Бареллу не менее чем за 45-50 млн евро.

Происшествия МВД хочет запретить заводить дела о сбыте наркотиков без доказательств МВД России хочет запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без достаточных доказательств и экспертного заключения.

Культура Названы самые популярные места Москвы для съемок фильмов Самым популярным местом для съемок фильмов и сериалов за год стал парк «Зарядье».

Политика В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Политика Врио губернатора Андрей Чибис прибыл в Мурманск Напомним, Андрей Чибис был назначен врио губернатора Мурманской области 21 марта, когда Марина Ковтун официально заявила о своей отставке.

Энергетика СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тонн Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая в России по добыче угля, планирует в 2019 году добыть 115 млн тонн - на 5 млн тонн больше, чем в 2018-м.

Происшествия В центре Могадишо прогремел мощный взрыв Мощный взрыв прогремел в центре сомалийской столицы Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online.

Армия и оружие Россия предостерегла США от испытаний новой зенитной ракеты Ранее стало известно о планах Пентагона испытать в 2020 году управляемую зенитную ракету SM-3 для перехвата межконтинентальных баллистических ракет.

Шоу-бизнес Светличная рассказала о смерти Началовой из-за красоты и зависти Актриса Светлана Светличная высказала мнение об истинных причинах гибели 38-летней певицы Юлии Началовой.

Происшествия В Москве задержали злоумышленника, напавшего на офис Сбербанка "В результате оперативных действий службы безопасности банка и правоохранительных органов злоумышленника удалось задержать", - добавили в пресс-службе.