Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкойВести.Ru вчера в 19:42
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение. Инцидент произошел на проходящем в канадском Квебеке заключительном этапе Кубка мира. Во время прохождения дистанции Юлия ударила палкой шведку Фриду Карлссон.
Читать в источнике
Оценить77
с чего всё началось
По словам тренера сборной России Маркуса Крамера, пишет шведская газета Expressen, российская команда направила протест на дисквалификацию Белоруковой за неспортивное поведение в Квебеке.ТК Звездавчера в 23:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Белорукова умышленно ударила шведку Карлссон палкой во время гонки (видео)
Советский спортвчера в 16:40
Российскую лыжницу Белорукову дисквалифицировали за удар соперницы палкой во время гонки
Sport24.ruвчера в 17:27
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:10, Ашберн
Футбол
Стали известны все участники Международного Кубка чемпионов
Напомним, что в прошлом году, несмотря на победу «Интера» над «Атлетико», Кубок благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей выиграл «Тоттенхэм».
Обновлено вчера в 16:07
Наука
Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода
Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.
Обновлено 20 марта в 16:00
Спорт
Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро чемпионата мира
Медаль Синициной и Кацалапова стала первой для российских танцоров на льду за последние шесть лет.
Обновлено в 03:11
Политика
Президент Турции посетит Россию 8 апреля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 апреля посетит Россию. Об этом канцелярия главы республики сообщила в субботу, 23 марта, пишет ТАСС.
Обновлено в 05:27
Экономика
Банк «Восточный» перенес спорную допэмиссию
Допэмиссия была запланирована на апрель.
Обновлено вчера в 12:24
Театры
Фестиваль театров состоится в апреле в Петербурге и городах Ленобласти
Международный фестиваль театров пройдет с 10 по 26 апреля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:40
Политика
КПРФ проведет сегодня всероссийскую акцию против ухудшения жизни людей
Сегодня, 23 марта, КПРФ проводит всероссийскую акцию против ухудшения жизни граждан, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на депутата Государственной думы от коммунистической партии Александра Ющенко.
Обновлено в 02:11
Культура
Сергей Шнуров предложил разогнать минкульт в России
Член общественного совета комитета Госдумы по культуре, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, принявший участие в мероприятии, заявил, что министерство культуры в России надо разогнать, пишет « Московский Комсомолец ».
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
В Белгородской области застрелен мужчина, напавший на полицейского
Напарник произвел предупредительный выстрел в воздух, после чего ликвидировал нападавшего. Раненый полицейский госпитализирован.
Обновлено в 04:08
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Здоровье
В Петербурге врачи восстанавливают половые органы «бесполому» ребенку
По данным издания «Петербургский дневник», маленький пациент родился с хромосомным набором девочки, однако внешние половые органы у пациента полностью отсутствовали, а внутренние были в наличии лишь частично.
Обновлено вчера в 09:50
Культура
Актриса Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
В ходе эфира знаменитость обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выдать ей российский паспорт.
Обновлено в 04:58
Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Футбол
Президент «Кальяри»: «Вероятно, Барелла стоит больше 50 млн евро»
Президент "Кальяри" Томмазо Джулини сообщил, что клуб продаст своего полузащитника Николо Бареллу не менее чем за 45-50 млн евро.
Обновлено в 05:05
Происшествия
МВД хочет запретить заводить дела о сбыте наркотиков без доказательств
МВД России хочет запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без достаточных доказательств и экспертного заключения.
Обновлено вчера в 09:00
Музыка
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 02:04
Культура
Названы самые популярные места Москвы для съемок фильмов
Самым популярным местом для съемок фильмов и сериалов за год стал парк «Зарядье».
Обновлено вчера в 09:40
Политика
В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине
Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.
Обновлено в 03:53
Политика
Врио губернатора Андрей Чибис прибыл в Мурманск
Напомним, Андрей Чибис был назначен врио губернатора Мурманской области 21 марта, когда Марина Ковтун официально заявила о своей отставке.
Обновлено в 06:03
Энергетика
СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тонн
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая в России по добыче угля, планирует в 2019 году добыть 115 млн тонн - на 5 млн тонн больше, чем в 2018-м.
Обновлено в 00:57
Происшествия
В центре Могадишо прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв прогремел в центре сомалийской столицы Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Россия предостерегла США от испытаний новой зенитной ракеты
Ранее стало известно о планах Пентагона испытать в 2020 году управляемую зенитную ракету SM-3 для перехвата межконтинентальных баллистических ракет.
Обновлено вчера в 16:18
Шоу-бизнес
Светличная рассказала о смерти Началовой из-за красоты и зависти
Актриса Светлана Светличная высказала мнение об истинных причинах гибели 38-летней певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, напавшего на офис Сбербанка
"В результате оперативных действий службы безопасности банка и правоохранительных органов злоумышленника удалось задержать", - добавили в пресс-службе.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае увеличилось до 64
Еще 28 человек числятся пропавшими без вести Количество погибших в результате взрыва на химическом заводе в провинции Цзянсу на востоке Китая выросло до 64, пропавшими без вести считаются 28 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Яньчэн Цао Лубао.
Обновлено вчера в 23:29
Общество
Галкин поспорил с Навальным о звездности Соловьева
Обновлено в 05:58