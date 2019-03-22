Спорт

Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкойВести.Ru вчера в 19:42

Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение. Инцидент произошел на проходящем в канадском Квебеке заключительном этапе Кубка мира. Во время прохождения дистанции Юлия ударила палкой шведку Фриду Карлссон.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сборная России подала протест на дисквалификацию Белоруковой

Матч ТВвчера в 18:57

Российскую лыжницу Белорукову дисквалифицировали за удар соперницы палкой во время гонки

Sport24.ruвчера в 17:27

Белорукова отказалась общаться с прессой после инцидента с Карлссон

Чемпионатвчера в 17:56

Белорукова умышленно ударила шведку Карлссон палкой во время гонки (видео)

Советский спортвчера в 16:40

Белорукова отказалась общаться с журналистами после инцидента с Карлссон

Спорт-Экспрессвчера в 18:04

Карлссон – об инциденте с Белоруковой: «Я бежала технически так, как могла»

Sports.ruвчера в 16:59

Сборная России подала протест на дисквалификацию лыжницы Белоруковой на этапе КМ

ТАССвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 00:06, Ашберн
Общество

У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 м

Утром в воскресенье ожидаются опасные волны высотой до 9 м, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.
Обновлено вчера в 22:54
Авто

Jaguar Land Rover добился запрета продаж клона Range Rover Evoque

Решение о запрете производства кроссовера Landwind X7, являющегося клоном британского Range Rover Evoque, вынес суд района Чаоян города Пекина.
Обновлено вчера в 11:20
Авто

Представлен новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe

От обычного кроссовера Cayenne Coupe отличается иной кормой и углом наклона крыши, а также наличием спойлера на крыше во всех без исключения версиях.
Обновлено вчера в 04:47
Наука

Ученые объяснили, почему с возрастом время летит быстрее

Обновлено 21 марта в 08:17
Политика

Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
Обновлено вчера в 15:18
Общество

Forbes назвал 15 изменивших восприятие России в мире бизнесменов

Обновлено вчера в 04:31
Происшествия

Годовалая девочка и ее брат попали в приют из-за избиения и подозрений в насилии

Ранее сообщалось, что школьник попал в медучреждение 19 февраля после того, как его избили приятели матери, заподозрив в насилии над сестрой.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию

Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.
Обновлено вчера в 13:36
Политика

Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено вчера в 17:42
Авто

Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом

Новое поколение серийного кроссовера Chevrolet Captiva поступит в продажу летом текущего года.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия

В Ираке задержали 16 человек в связи с крушением парома

В Ираке были задержаны 16 человек в связи с крушением парома возле города Мосул.
Обновлено вчера в 21:57
Политика

Россия захотела помочь США в переговорах с террористами в Афганистане

Обновлено вчера в 17:20
Финансы

ЦБ не стал менять ключевую ставку

На заседании 22 марта совет директоров Банка России решил не менять ключевую ставку, оставив её на уровне 7,75% годовых.
Обновлено вчера в 06:42
Общество

Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери

Обновлено 21 марта в 07:24
Спорт

Турсынбаева прыгнула четверной и выиграла серебро чемпионата мира

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева прыгнула четверной сальхов при исполнении произвольной программы на на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено вчера в 08:49
Общество

Шесть лет тюрьмы грозит актеру Панину за ненависть к России

Обновлено вчера в 09:00
Политика

Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21

В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено вчера в 12:14
Транспорт

«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом

Авиакомпания «Аэрофлот» одновременно с введением безбагажного тарифа (включает только ручную кладь) со 2 апреля отменит самый дешевый вариант билетов экономкласса для пассажиров с багажом — тариф «Эконом бюджет».
Обновлено вчера в 07:49
Единоборства

Анатолий Токов победил на Bellator 218, вызвал на бой чемпиона

В интервью сразу после боя Анатолий Токов выразил желание встречи с чемпионом Bellator в средней весовой категории, которым является в данный момент Гегард Мусаси.
Обновлено вчера в 22:06
Политика

Восемь стран Южной Америки создали региональный блок Просур

Аргентина, Чили, Колумбия, Бразилия, Эквадор, Парагвай, Перу и Гайана создали новый региональный блок - Форум для развития Южной Америки (Просур), следует из совместного заявления стран.
Обновлено вчера в 14:34
Авто

Skoda показала очередную «фишку» серии Simply Clever

Чешская марка показала очередное новшество в концепции Simply Clever, которая уже насчитывает более 60 «фишек», таких как зонт в двери, мусорные пакеты в дверях и так далее.
Обновлено вчера в 23:16
Теннис

Касаткина одержала первую победу за месяц и третью – в сезоне

В третьем круге четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» и «Уимблдона» сыграет с трехкратной чемпионкой Майами Винус Уильямс.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

В Колумбии женщина скончалась после 5-часового секс-марафона

Трагический финал оборвал ночь любви 32-летней жительницы Колумбии в городе Кали в Колумбии.
Обновлено вчера в 23:58
Транспорт

Маршрут автобусов № 533 изменится 24 марта

Обновлено вчера в 20:53
Политика

Гуаидо утверждает, что его секретаря доставили в суд

Секретаря лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Роберто Марреро, которого ранее задержала Боливарианская служба разведки, доставили в суд.
Обновлено вчера в 20:44
Общество

Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК

Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Наука

Роботы помогли пчелам и рыбам найти общий язык

Обновлено 21 марта в 08:17
Общество

В России нашли десятки бесплатных квартир

В материалах "Мир Квартир" подчеркивается, что не менее активно владельцы квартир по всей России предлагают пожить у них бесплатно.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64

Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Миннесоте» в домашнем матче

Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Миннесоту Уайлд" и проиграл 1:2. Столичный клуб неожиданно уступил дома "Миннесоте", пока не проходящей в зону плей-офф.
Обновлено вчера в 22:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юлия Сергеевна Белорукова
Российская лыжница
Российская лыжница, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в командном спринте, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете. Заслуженный мастер спорта России. Лейтенант Вооружённых Сил РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное