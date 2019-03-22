Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкойВести.Ru вчера в 19:42
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение. Инцидент произошел на проходящем в канадском Квебеке заключительном этапе Кубка мира. Во время прохождения дистанции Юлия ударила палкой шведку Фриду Карлссон.
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Российскую лыжницу Белорукову дисквалифицировали за удар соперницы палкой во время гонки
Sport24.ruвчера в 17:27
Белорукова умышленно ударила шведку Карлссон палкой во время гонки (видео)
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