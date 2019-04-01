Футбол
Люсьен Фавр: «Гонка за чемпионство в Бундеслиге завершена»Еженедельник Футбол 13:04
«Боруссия» занимает второе место в чемпионате Германии, имея в активе имеет 69 очков. Мюнхенская "Бавария" опережает команду из Дортмунда на один балл и имеет матч в запасе.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:42, Ашберн
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Во Франции более 23 тысяч человек вышли на акции «желтых жилетов»
Более 23,5 тысяч человек приняли участие в акциях "жёлтых жилетов" в субботу во Франции, в том числе 2,6 тысячи в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел.
Обновлено в 13:25
Происшествия
В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»
На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Наука
Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде
Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror.
Обновлено в 12:38
Космос
Сбор средств на первые в мире похороны кота в космосе начали в Сети
Доставкой праха животного в космос займется компания Celestis. Это будет первый кот в истории, похороны которого пройдут в космосе.
Обновлено вчера в 06:47
Шоу-бизнес
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Футбол
Динамо — Ахмат 0:0
Обновлено в 13:53
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, передает Reuters.
Обновлено в 08:08
Футбол
Россиянин Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии по футболу
Российский нападающий футбольного клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром чешского национального первенства по итогам турнира.
Обновлено в 13:29
Политика
Путин допустил выплаты пенсий жителям Донбасса от России и Украины
Если кто-то в Донбассе сохранит украинскую пенсию в случае получения российского гражданства, это не будет социальной несправедливостью, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Индийские военные выбрали израильские 155-мм гаубицы
По неподтвержденной информации, консорциум Elbit Systems/Bharat Forge снизил цену даже ниже стоимости 155-мм гаубицы "Дхануш" индийской разработки, первые шесть образцов которой компания Ordnance Factory Board передала армии 8 апреля.
Обновлено вчера в 07:16
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос»
Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи.
Обновлено в 13:14
Авто
Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили
В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
Обновлено в 13:37
Наука
Российские ученые напечатают в космосе мясо и рыбу на биопринтере
После усовершенствования кюветы (прибора, где происходит сборка микроорганов при 3D-печати), создание и наземные испытания которой проходят на Земле, планируется печать трубчатых органов в 3D-биопринтере на Международной космической станции.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок
В Ростове-на-Дону жертвами пожара в многоквартирном доме стали женщина и ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 14:37
Гаджеты
Xiaomi готовит смартфон с процессором Snapdragon 730
Предполагается, что это будет аппарат среднего уровня и возможно он получит название Mi 9X.
Обновлено вчера в 15:17
Музыка
Анна Исаева рассказала о возвращении песен Юлии Началовой в iTunes
Пиар-директор покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала поклонникам артистки радостную новость.
Обновлено в 07:01
Политика
Лейбористы выступили за вынесение сделки по Brexit на референдум
Группа из 88 депутатов от Лейбористской партии Великобритании предложила включить в манифест партии, с которым она пойдёт на выборы в Европарламент, пункт о проведении референдума по любому соглашению об условиях Brexit.
Обновлено в 12:37
Хоккей
Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено в 13:43
Политика
Зеленский предупредил о действующих от его имени аферистах
Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, предупредил в своем Facebook об использующих его имя аферистах.
Обновлено в 11:39
Хоккей
Тренера и игрока «Авангарда» могут дисквалифицировать на 4 года
Среди главных фигурантов дела числятся нападающий "ястребов" Денис Зернов, главный тренер команды Боб Хартли, а также представитель медицинского штаба омичей Дмитрий Батушенко.
Обновлено в 13:43
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ
Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Общество
СМИ: к накрутке голосов за дочь Алсу могут быть причастны военные
Несколько telegram-каналов сообщили, что отец конкурсантки супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов прислал в воинские части Екатеринбурга три тысячи сим-карт, с которых отправлялись голоса.
Обновлено в 09:39
Авто
На чем ездил Иосиф Кобзон
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Отец Началовой пожаловался на требования Фролова
Обновлено в 13:50