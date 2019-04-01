Футбол

Люсьен Фавр: «Гонка за чемпионство в Бундеслиге завершена»Еженедельник Футбол вчера в 13:04

«Боруссия» занимает второе место в чемпионате Германии, имея в активе имеет 69 очков. Мюнхенская "Бавария" опережает команду из Дортмунда на один балл и имеет матч в запасе.
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Тренер дортмундской «Боруссии» Фавр заявил, что борьба за чемпионство в Бундеслиге окончена

RT на русскомвчера в 16:01

Фавр – о пенальти в матче с «Шальке»: «Игроки должны отрезать себе руки и бегать без них?»

Бомбардир.рувчера в 15:02

Главный тренер дортмундской «Боруссии»: «Гонка за титул в бундеслиге завершена»

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Главный тренер дортмундской «Боруссии»: «Гонка за титул в бундеслиге завершена»

Sportbox.RUвчера в 14:09

Фавр: «Борьба за титул для „Боруссии“ завершена»

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Фавр — о пенальти в пользу «Шальке»: они хотят, чтобы игроки отрезали себе руки?

Чемпионатвчера в 16:11

Люсьен Фавр: «Гонка за чемпионство в Бундеслиге завершена»

Еженедельник Футболвчера в 13:04
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Синоптики предупредили о ночных заморозках в Московском регионе

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Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
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В бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию

Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено вчера в 22:14
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Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи.
Обновлено вчера в 13:14
Общество

Составлен портрет будущего наследника британского престола

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Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
Обновлено вчера в 21:58
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Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге

Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено вчера в 19:18
Религия

Короткие трогательные SMS-поздравления с Пасхой 2019 для родных и друзей

Предлагаем несколько трогательных стихотворных поздравлений, которые можно послать в виде SMS-сообщений или через соцсети.
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Представлено геймерское кресло Xiaomi AutoFull gaming chair ценой $415

Новинка, названная AutoFull gaming chair, оценена в $415. Кресло выполнено в духе кресла спорткара.
Обновлено в 03:13
Религия

Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:21
Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено вчера в 17:16
Политика

Скончался бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

Нынешний руководитель Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования родным и близким Лебедя.
Обновлено вчера в 12:52
Общество

AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке

Обновлено в 02:36
Происшествия

На Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на самом северном японском острове Хоккайдо, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено вчера в 14:06
Здоровье

Диетологи рассказали, как сохранить фигуру во время праздников

Диетологи рассказали несколько правил, которые помогут сберечь фигуру во время праздников.
Обновлено в 03:08
Футбол

Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ в финале Кубка Франции

Неймар стал автором одного из голов своей команды в матче. Ранее «Ренн» по пенальти победил ПСЖ и завоевал Кубок Франции по футболу.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми

Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Политика

Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением и назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным.
Обновлено в 02:41
Наука

Ученые обнаружили самый древний след человека

В апреле на территории Чили специалисты нашли древнейший след ноги, который был открыт в 2010 году студентом Австралийского университета Чили.
Обновлено в 01:54
Космос

Сбор средств на первые в мире похороны кота в космосе начали в Сети

Доставкой праха животного в космос займется компания Celestis. Это будет первый кот в истории, похороны которого пройдут в космосе.
Обновлено 26 апреля в 06:47
Политика

Мир в Донбассе по плану России допустили в штабе Зеленского

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков назвал мир в Донбассе по плану России возможным, но неприемлемым вариантом.
Обновлено вчера в 00:17
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Политика

В Испании стартовали парламентские выборы

Обновлено в 03:15
Космос

В гигантской галактике образовалась гигантская черная дыра

Галактика M87 является местом расположения для сверхмассивной черной дыры, которая извергает две струи материала в космос почти со скоростью света.
Обновлено 26 апреля в 10:45
Шоу-бизнес

Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур

Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия

Во Владивостоке на международном турнире по самбо произошла драка

Обновлено вчера в 14:40
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Модель-мужчина умер на подиуме в Сан-Паулу

Модель Талес Котта умер на подиуме во время дефиле в финальный день недели моды в бразильском Сан-Паулу.
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Происшествия

Под Воронежем обрушилась кровля горящего склада «Магнита»

В селе Нечаевка Воронежской области в результате пожара обрушилась кровля трехэтажного склада АО "Магнит", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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