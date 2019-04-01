Футбол
Люсьен Фавр: «Гонка за чемпионство в Бундеслиге завершена»Еженедельник Футбол вчера в 13:04
«Боруссия» занимает второе место в чемпионате Германии, имея в активе имеет 69 очков. Мюнхенская "Бавария" опережает команду из Дортмунда на один балл и имеет матч в запасе.
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Тренер дортмундской «Боруссии» Фавр заявил, что борьба за чемпионство в Бундеслиге окончена
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Фавр – о пенальти в матче с «Шальке»: «Игроки должны отрезать себе руки и бегать без них?»
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