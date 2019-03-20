Футбол
Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за МораесаГазета.Ru вчера в 12:20
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 25 марта
Стадион «Жози Бартель»
Давид Тюрпель
|34′
|40′
Виктор Цыганков
Леандро Баррейро
|45′
|48′
Микита Бурда
Максим Шано
|51′
Кевин Мальже
|62′
|64′
Богдан Бутко
|64′
Роман Безус
Роман Яремчук
Венсан Тилль
Стефано Бенси
|74′
|79′
Богдан Бутко
Александр Караваев
|87′
Александр Караваев
Виталий Буяльский
Оливье Тилль
Марио Муч
|90′+1′
|90′+3′
Жерсон Родригес
Дирк Карлсон
|90′+3′
Люксембург
Расстановка 4‑4‑2
1
Морис
18
Янс
2
Шано
4
Мальже
13
Карлсон
6
Родригес
16
Баррейро
8
Баррейро
17
Муч
20
Тюрпель
11
Бенси
12
Пятов
14
Буяльский
5
Бурда
22
Матвиенко
13
Миколенко
15
Цыганков
8
Малиновский
17
Зинченко
19
Мораес
10
Коноплянка
18
Яремчук
Украина
Расстановка 4‑5‑1
Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт". Основанием для подачи жалобы станет участие нападающего Жуниора Мораеса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: Португалия и Люксембург пожаловались в УЕФА на Украину по делу Мораеса
Спорт-Экспрессвчера в 16:30
Федерация футбола Люксембурга обжалует результат матча с Украиной. Протест отправят сегодня
Sport24.ruвчера в 12:25
Люксембург опротестует в УЕФА итог матча с Украиной из-за натурализованного игрока
Интерфакс-Спортвчера в 07:50
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 05:38, Ашберн
Происшествия
Абызов заявил, что при задержании к нему не применяли силу
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов утверждает, что при задержании правоохранители общались с ним корректно и силу не применяли.
Обновлено в 04:41
Политика
Кремль: Путин был заранее проинформирован о деле экс-министра Абызова
Президенту России Владимиру Путину было заблаговременно доложено о уголовном деле в отношении экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
В России в 2018 году предотвратили 20 терактов
"В 2018 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 террористических актов", - сообщил он.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130
Россия заключила контракты на поставку около 100 самолётов Як-130, сообщил во время выставки на малайзийском острове Лангкави представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 01:59
Политика
В Литве российских дипломатов не пустили на суд о событиях 1991 года
"Дело о событиях 13 января 1991 года" Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики в марте 1990-го, однако власти СССР назвали это решение противоречащим конституции и незаконным.
Обновлено в 03:10
Хоккей
Александр Овечкин встретился с Трампом в Белом доме
Помимо Овечкина, встречу посетили и другие российские легионеры столичного клуба - Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Обновлено 25 марта в 17:26
Политика
Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов войск национальной гвардии с профессиональным праздником и отметил высочайший уровень их подготовки.
Обновлено вчера в 21:52
Общество
Жительницам сел могут продлить рабочий день
Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Космос
В России разработали спутник для уничтожения космического мусора
В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.
Обновлено в 02:13
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Авто
В Lamborghini сообщили о проверке из-за названия бренда Aurus
Как сообщала газета "Известия", Toyota, Lamborghini и Michelin опротестовали в европейском бюро по интеллектуальной собственности патентную заявку российской марки люксовых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:49
Технологии
Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников
Параллельно с закрытием офиса EA в России аналогичное сокращение пройдет и в Японии.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Силовики проводят массовый обыск в Крыму
Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии обыскивают дома сторонников организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, которые проживают в Крыму, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
Обновлено в 04:01
Политика
Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ
За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Политика
Порошенко назвал условия возобновления политического диалога с Россией
Политический диалог между Украиной и Россией станет возможным после «деоккупации» Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:35
Политика
Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника
Обновлено вчера в 17:52
Авто
Daimler продаст 50% доли Smart китайской Geely
Немецкий автомобильный концерн Daimler готовится подписать соглашение о продаже 50% подразделения Smart китайскому Geely.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях
Ходовые испытания новейшего американского авианосца «Джеральд Форд» закончились поломкой паровых турбин. Об этом сообщило издание Navytimes.
Обновлено в 04:19
Культура
Эрмитаж попал в десятку самых посещаемых музеев мира
Издание The Art Newspaper назвало 100 самых популярных музеев мира. Первым по посещаемости был признан Лувр (Париж).
Обновлено вчера в 09:55
Армия и оружие
Индия успешно сбила спутник на околоземной орбите
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 03:43
Экономика
Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума
Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Хоккей
Все клубы КХЛ выступят в следующем сезоне
Все 25 клубов Континентальной хоккейной лиги выступят и следующем сезоне. Ни один из участников лиги не потерял прописки.
Обновлено в 04:29
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
Обновлено в 00:46
Авто
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова
Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.
Обновлено вчера в 13:38