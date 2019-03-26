Футбол
Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за МораесаГазета.Ru 12:20
Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт". Основанием для подачи жалобы станет участие нападающего Жуниора Мораеса.
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В Элисте проводится проверка после сообщений о массовой драке между сотрудниками СК и МВД.
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