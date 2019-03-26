Футбол
Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за МораесаГазета.Ru 12:20
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Жози Бартель»
Давид Тюрпель
|34′
|40′
Виктор Цыганков
Леандро Баррейро
|45′
|48′
Микита Бурда
Максим Шано
|51′
Кевин Мальже
|62′
|64′
Богдан Бутко
|64′
Роман Безус
Роман Яремчук
Венсан Тилль
Стефано Бенси
|74′
|79′
Богдан Бутко
Александр Караваев
|87′
Александр Караваев
Виталий Буяльский
Оливье Тилль
Марио Муч
|90′+1′
|90′+3′
Жерсон Родригес
Дирк Карлсон
|90′+3′
Люксембург
Расстановка 4‑4‑2
1
Морис
18
Янс
2
Шано
4
Мальже
13
Карлсон
6
Родригес
16
Баррейро
8
Баррейро
17
Муч
20
Тюрпель
11
Бенси
12
Пятов
14
Буяльский
5
Бурда
22
Матвиенко
13
Миколенко
15
Цыганков
8
Малиновский
17
Зинченко
19
Мораес
10
Коноплянка
18
Яремчук
Украина
Расстановка 4‑5‑1
Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт". Основанием для подачи жалобы станет участие нападающего Жуниора Мораеса.
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