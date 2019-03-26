Футбол

Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за МораесаГазета.Ru 12:20

Люксембург — Украина
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Жози Бартель»
Давид Тюрпель
34′
40′
Виктор Цыганков
Леандро Баррейро
45′
48′
Микита Бурда
Максим Шано
51′
Кевин Мальже
62′
64′
Богдан Бутко
64′
Роман Безус
Роман Яремчук
Венсан Тилль
Стефано Бенси
74′
79′
Богдан Бутко
Александр Караваев
87′
Александр Караваев
Виталий Буяльский
Оливье Тилль
Марио Муч
90′+1′
90′+3′
Жерсон Родригес
Дирк Карлсон
90′+3′
Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт". Основанием для подачи жалобы станет участие нападающего Жуниора Мораеса.
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