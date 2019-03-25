Футбол
Люксембург — Украина: О. Тилл и Зинченко сыграют в стартовых составахЧемпионат вчера в 15:33
В стартовых составах сыграют полузащитник «Уфы» Оливье Тилл и бывший хавбек уфимцев Александр Зинченко.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:17, Ашберн
Армия и оружие
Россия призвала палестинцев и израильтян вернуться к прекращению огня
Министерство иностранных дел России в связи с обострением ситуации вокруг сектора Газа призвало палестинцев и израильтян незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Подростки совершили налет на супермаркет в Петербурге
Инцидент произошел вечером 25 марта на Тележной улице. Подростки ворвались в супермаркет, где отрыто похитили с полок товар и скрылись.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника
В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Политика
Порошенко призвал украинцев не стоять на коленях перед Путиным
Киев и НАТО обсуждают платформу по возвращению Крыма, что является лучшей «альтернативой» вымаливания прощения у президента России Владимира Путина, заявил во время своего выступления на телеканале «Прямой» президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 19:01
Общество
Башкирские врачи посмеялись над средней зарплатой по больнице
В ходе посещения членом Совета по правам человека (СПЧ) Наталии Евдокимовой Салаватского роддома смех медиков вызвала названная руководством средняя зарплата.
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Авто
Минсельхоз отметил рост заимствования российских брендов в Китае
С аналогичной проблемой, отметила Лут, столкнулись и российские кондитерские компании, под брендами которых также продают продукцию китайские компании.
Обновлено в 06:35
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«Мемориал» признал аспиранта МГУ Азата Мифтахова политзаключенным
Правозащитный центр «Мемориал» считает аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова политическим заключенным.
Обновлено в 06:14
Здоровье
В Крыму и Севастополе выросло число заболевших корью
Специалисты Роспотребнадзора сообщили о 87 лабораторно подтверждённых случаях заболевания корью в Крыму и Севастополе с начала 2019 года, сообщает ForPost.
Обновлено в 07:04
Общество
Уволенная за фото в купальнике учительница отказала министру
Учительницу из Барнаула, которая была вынуждена уволиться с работы из-за травли за фото в купальнике, защитил министр образования Алтайского края Максим Костенко.
Обновлено в 08:04
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:00
Экономика
Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет
Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
Музыка
Шнуров объяснил решение о прощальном туре группы «Ленинград»
Обновлено в 07:51
Политика
На Украине бандеровцев приравняли к ветеранам войны
На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий членов националистических организаций, в том числе запрещенной в России украинской повстанческой армии (УПА).
Обновлено в 06:20
Политика
Савченко выступила с обращением к украинцам
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.
Обновлено в 04:27
Футбол
УЕФА открыл дисциплинарное дело о расизме в матче Черногории и Англии
УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча отборочного турнира Евро-2020 между сборными Черногории и Англии (1:5).
Обновлено в 07:32
Здоровье
Нюта Федермессер решила баллотироваться в Мосгордуму
О решении учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер баллотироваться в Мосгордуму РБК рассказал источник, близкий к Мосгордуме, и подтвердил собеседник, близкий к московской мэрии.
Обновлено в 07:19
Политика
В Венесуэле объявили выходной в связи с отключением электричества
Правительство Венесуэлы приняло решение отменить рабочий день и занятия в учебных заведениях во вторник из-за отключения электричества в большинстве штатов страны.
Обновлено в 07:20
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Дело Мамаева и Кокорина поступило в суд
Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский районный суд Москвы.
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Россиян собираются пускать в Турцию по внутренним паспортам
Министры намерены обсудить возможность въезда для российских граждан на территорию Турции не по заграничным, а по общегражданским паспортам.
Обновлено в 07:03
Экономика
Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%
Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Общество
Пресс-секретарь Леонтьева объяснила поступок его охранника
Обновлено в 06:54
Авто
Skoda Octavia получила новую версию
Skoda Octavia в версии Dynamic+ получила 17-дюймовые легкосплавные колеса Trius черного цвета.
Обновлено в 06:46
Авто
АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4x4
Составленный инженерами Волжского автозавода план доработок состоит из 17 ключевых пунктов, призванных сделать автомобиль более комфортным.
Обновлено вчера в 03:04
Футбол
Стали известны сроки восстановления Кузяева
По оценкам медицинского штаба «Зенита», срок восстановления Кузяева, у которого была зафиксирована травма латерального мениска правого колена, составит шесть-восемь недель.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Ольга Бузова не может простить сестре общение с Костенко
По второй версии сестры поругались из-за Анастасии Костенко, якобы Анна поддерживает теплые отношения с новой супругой Дмитрия Тарасова.
Обновлено в 05:57
Наука
Румынские эксперты разрабатывают «летающую тарелку»
Диаметр "летающей тарелки" составил 1,2 метра. Внутри устройства находятся шесть электрический вентиляторов в хвосте и нижней части.
Обновлено в 07:39
Политика
ФАС требует наказать экс-губернатора Челябинской области Дубровского
Напомним, ФАС РФ установила сговор двух антиконкурентных соглашений, участниками которых были экс-губернатор Дубровский, Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО "Южуралмост".
Обновлено в 08:01