Футбол
Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии»Все про Спорт ру 27 марта в 02:45
Игрок обороны «Атлетико» Люка Эрнандес продолжит свою игровую карьеру в «Баварии». Мюнхенский клуб и 23-летний защитник согласовали контракт сроком на шесть лет, который вступит в силу с 1 июля.
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Клуб сегунды «Райо Махадаонда» заработает около миллиона евро на трансфере Эрнандеса в «Баварию»
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ProstoProSport27 марта в 16:36
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