Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии»Все про Спорт ру 27 марта в 02:45

Игрок обороны «Атлетико» Люка Эрнандес продолжит свою игровую карьеру в «Баварии». Мюнхенский клуб и 23-летний защитник согласовали контракт сроком на шесть лет, который вступит в силу с 1 июля.

Все про Спорт ру

Армия и оружие Минобороны показало применение спецназом галлюциногенного оружия Группа инженерного спецназа в тяжелом снаряжении забросала противника гранатами, оглушила ураганным огнем из автоматов и ворвалась в здание.

Армия и оружие США приостановили полёты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer В ВВС США приняли решение временно прекратить полёты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за выявленных проблем с системой тормозных парашютов.

Политика Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.

Происшествия СК возбудил дело по факту ЧП с контрактником в Тверской области «По факту гибели старшего сержанта Дениса Белоусова, проходившего военную службу по контракту в воинской части 51592, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК («Доведение до самоубийства»)», — говорится в сообщении.

Культура Худрук Александринки попросил поддержать объединение с театром Волкова Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин попросил труппу поддержать объединение Александринки и ярославского Театра драмы имени Волкова.

Политика В Кремле прокомментировали ситуацию в Ингушетии В Кремле считают, что ситуация в Ингушетии требует внимания, следят за происходящим в республике, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия Истязавшую двойняшек няню задержали в Москве На северо-западе Москвы полиция задержала няню, которую заподозрили в истязании двух детей.

Экономика Медведев: Ипотека заменит долевое строительство в течение 3-5 лет Деньги дольщиков будут храниться на эскроу-счетах, застройщики смогут их получить только после сдачи дома, а само строительство будет вестись на банковский кредит.

Игры Медведев возмутился недостоверностью истории в иностранных видеоиграх Иностранные разработчики компьютерных игр регулярно допускают неточности при воссоздании исторических сюжетов, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

Общество В Крыму родились редкие белые львята Редкие белые львята, самка и самец, родились в парке львов «Тайган» в Белогорском районе Крыма.

Политика Медведев впервые прокомментировал дело Абызова Премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей "В Контакте", впервые прокомментировал арест бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.

Происшествия Снаряд времен ВОВ нашли на северо-востоке Москвы Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в пятницу при проведении земляных работ на северо-востоке Москвы.

Общество Голикова рассказала, когда завершат пересмотр санитарных норм по питанию Работа по пересмотру санитарных норм в части питания, которую начал Роспотребнадзор, должна быть завершена в 2019 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании коллеги ведомства.

Политика Вступили в силу законы о недостоверных новостях и защите госсимволов В России вступили в силу два закона: о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти.

Происшествия Кубанские подростки осквернили Вечный огонь в Лабинске Двое кубанских подростков осквернили мемориал 70-летия Победы в Лабинске, потушив Вечный огонь.

Армия и оружие Мьянма показала лёгкий танк на шасси САУ 2С1 «Гвоздика» Украина пытается наладить в Мьянме производство боевой машины (легкого танка) на базе шасси самоходной гаубицы 2С1 и башней со 105-мм пушкой от китайской колесной (6х6) бронированной машины WMA301 (PTL02) Assaulter.

Общество Медведев рассказал о самостоятельном размещении фото в Instagram Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что сам публикует фотографии в Instagram.

Спорт Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.

Экономика С 1 апреля повышаются социальные пенсии Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составит 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно.