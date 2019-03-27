Футбол

Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии»Все про Спорт ру 27 марта в 02:45

Игрок обороны «Атлетико» Люка Эрнандес продолжит свою игровую карьеру в «Баварии». Мюнхенский клуб и 23-летний защитник согласовали контракт сроком на шесть лет, который вступит в силу с 1 июля.
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