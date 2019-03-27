Футбол
Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии»Все про Спорт ру 27 марта в 02:45
Игрок обороны «Атлетико» Люка Эрнандес продолжит свою игровую карьеру в «Баварии». Мюнхенский клуб и 23-летний защитник согласовали контракт сроком на шесть лет, который вступит в силу с 1 июля.
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Эрнандес сегодня перенесет операцию и восстановится к старту сезона Бундеслиги
ProstoProSport27 марта в 16:36
Клуб сегунды «Райо Махадаонда» заработает около миллиона евро на трансфере Эрнандеса в «Баварию»
Советский спортвчера в 06:51
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
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Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
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Сотникова высказалась о конфликте между Медведевой и Тутберидзе
Обновлено в 11:23
Политика
США подготовили новые санкции против России
Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
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Политика
Медведев призвал различать критику и оскорбление власти
Критика власти в интернете не должна иметь последствий, но если целью сообщений является лишь прямое оскорбление, то основание для применения закона есть, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 08:49
Общество
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову проработать вопрос о том, чтобы самозанятые таксисты смогли получать разрешения на автомобили без открытия ИП.
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Армия и оружие
Минобороны показало галлюциногенный щит
Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
Обновлено в 10:45
Экономика
Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета
Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Россиянин убил внука и похитил еще двоих
«Как полагает следствие, к убийству малолетнего ребенка и похищению двух других своих малолетних внуков оказался причастен их дед 1952 года рождения, который после убийства похитил двух малолетних братьев погибшего, вывез их на своем автомобиле за пределы городского округа Заречный», — пояснил он.
Обновлено в 11:41
Экономика
Россияне стали экономить на еде и развлечениях
Потребители в России сокращают повседневные расходы Данные агентства Initiative свидетельствуют о том, что к концу прошлого года россияне стали стараться экономить на повседневных тратах, пишет Коммерсант.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
Бастрыкин устроит личные приемы предпринимателей на регулярной основе
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел первый личный прием предпринимателей в пятницу.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Пелагея похвасталась осиной талией в платье с корсетом
Пелагея в последнее время все чаще появляется перед подписчиками в соцсетях в необычных для себя образах.
Обновлено в 09:18
Политика
Китай потребовал от США перестать поливать его грязью
Пекин считает, что США должны прекратить фабриковать слухи и «поливать грязью» Китай.
Обновлено в 10:15
Гаджеты
Продажи смарт-приставок в России выросли почти в два раза
Самыми популярными смарт-приставками в России с беспроводной зарядкой стали Apple TV 4K и Mi Box 3. Аналитики интернет-магазина ждут увеличения продаж устройств и в 2019 году в связи с запуском потокового сервиса Apple TV Plus.
Обновлено в 05:53
Энергетика
«Газпром» построит СПГ-проект в Ленинградской обрасти
"Газпром" и АО "РусГазДобыча" приняли решение о финальной конфигурации проекта создания крупного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе г. Усть-Луги (Ленинградская область).
Обновлено в 12:03
Музыка
В Тамбовской области открывается XXXVIII Рахманиновский фестиваль
Торжественное открытие фестиваля состоится в пятницу на сцене Тамбовского драматического театра.
Обновлено в 12:11
Политика
Пашинян оценил встречу с Алиевым по Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене.
Обновлено в 10:17
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Bitmain объявила дату старта продаж нового Bitcoin-майнера
Майнеры Antminer S17 от компании Bitmain поступят в продажу 9 апреля, пишет Finance Magnates.
Обновлено в 11:33
Авто
Компания Hyundai доработала 275-сильный хот-хэтч Veloster N
Корейская марка представила модернизированный концептуальный хот-хэтч Veloster N. Доработанный хот-хэтч Veloster N получил усиленные тормоза, перенастроенную гоночную подвеску, а также аэродинамический обвес из карбона, в который входит передний сплиттер, боковые «юбки», диффузор и задний спойлер.
Обновлено в 09:52
Энергетика
Нефть Brent движется к $69 за баррель
К настоящему моменту нефть марки Brent подорожала на 83 цента, до $68,65 за баррель. Нефть WTI выросла на $1,14, до $60,44 за баррель.
Обновлено в 10:21
Наука
Что было до Большого взрыва, рассказали ученые
Некоторые ученые считают, что Большому взрыву предшествовал Большой отскок, то есть, до того, как начать расширяться, Вселенная сжималась.
Обновлено вчера в 03:31
Общество
В регионах «отревизируют» пациентов психоневрологических интернатов
Ревизию психоневрологических интернатов предложено провести в регионах.
Обновлено вчера в 19:47
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Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото
25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
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Культура
Михаил Пореченков стал народным артистом РФ
Актёру Михаилу Пореченкову присвоено звание народного артиста РФ. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Лидера группировки националистов «Шульц-88» освободили от наказания
В Санкт-Петербурге лидера радикальной группировки националистов «Шульц-88» Дмитрия Боброва освободили от наказания за возбуждение ненависти либо вражды.
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Происшествия
Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Наука
От хитридиомикоза пострадал 501 вид амфибий
Обновлено вчера в 14:00
Транспорт
У «Лахта Центра» в Петербурге построят новый мост
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Российский самолет пролетел над военными базами США
В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено в 08:38