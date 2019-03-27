Футбол
Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии»Все про Спорт ру вчера в 02:45
Игрок обороны «Атлетико» Люка Эрнандес продолжит свою игровую карьеру в «Баварии». Мюнхенский клуб и 23-летний защитник согласовали контракт сроком на шесть лет, который вступит в силу с 1 июля.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:31, Ашберн
Происшествия
В Петербурге жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара
В Петербурге загорелся жилой дом по Сестрорецкой, 6. Людей эвакуировали через окна при помощи пожарных лестниц.
Обновлено в 06:57
Футбол
«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Наполи» Диавара
Гвинейский полузащитник «Наполи» Амаду Диавара попал в сферу интересов «Тоттенхэма».
Обновлено в 05:53
Футбол
«Анжи» поедет на матч с «Краснодаром» на автобусе из-за экономии
Расстояние от Ростова до Краснодара составляет около 300 километров. "Анжи" на автобусе придётся добираться более трёх часов.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
ВМФ получил новые системы связи для передачи закрытой информации
Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") поставил ВМФ России новую модификацию комплексов связи для корабельных и береговых автоматизированных систем управления, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе холдинга.
Обновлено в 06:06
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Политика
Президент приравнял Кузбасс к Кемеровской области
Президент Владимир Путин утвердил второе официальное название Кемеровской области — Кузбасс.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Захарова заявила, что США провоцируют хаос в Венесуэле
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в провоцировании хаоса в Венесуэле.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Жителю Приморья дали два года условно за репост в Telegram
Жителя Приморья Дмитрия Третьякова приговорили к двум годам условно за репост записи в мессенджере Telegram.
Обновлено в 06:07
Футбол
ПСЖ планирует удержать Мбаппе рекордной зарплатой
Французский ФК «Пари Сен-Жермен» постарается удержать нападающего Килиана Мбаппе в команде зарплатой свыше €40 млн в год.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Эксперт оценил опасность обломков индийского спутника для «Прогресса»
Обломки индийского космического аппарата, уничтоженного в среду при испытаниях Индией противоспутниковой ракеты, не угрожают безопасности Международной космической станции.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Москве таксист угостил пассажира соком со снотворным и ограбил
Факт хищения мужчина обнаружил после того, как пришел в сознание.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Источник сообщил об обысках в церкви саентологов в Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-следственные действия в "Церкви саентологии Санкт-Петербурга", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Обновлено в 06:35
Кино
Попытку запрета фильма Лунгина прокомментировали в Минкульте
Директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова прокомментировала инициативу сенатора Игоря Морозова, предложившего запретить фильм "Братство" режиссера Павла Лунгина о советских солдатах в Афганистане.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Нанятый США аудитор проверяет соблюдение условий санкционной сделки в Русале
В рамках сделки бизнесмен Олег Дерипаска, который сам остается под в санкционном списке, сократил свою долю в бизнесе и отказался от контроля над Русалом и En+.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Смоленских танкистов переодели в несгораемый «Ковбой»
Обновлено в 06:12
Политика
Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27
Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
Обновлено в 00:39
Гаджеты
Samsung показала на видео испытания складного смартфона Galaxy Fold
Ранее представители Samsung заявили, что продажи этого смартфона на территории США должны будут начаться уже 26 апреля.
Обновлено в 03:09
Общество
Автошколы обяжут согласовывать с ГИБДД основные программы обучения
Автошколы будут согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД.
Обновлено в 07:15
Авто
Aurus представит преемника парадного ЗИЛа
По мнению экспертов, дебют кабриолета состоится уже в нынешнем году на Параде Победы 9 мая.
Обновлено вчера в 09:44
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года
Приговор Вильнюсского окружного суда по делу о событиях 13 января 1991 года является недружественным, провокационным и политически мотивированным.
Обновлено вчера в 13:13
Игры
Из Minecraft убрали все упоминания создателя игры
После недавнего обновления Minecraft многие заметили, что из игры пропали все упоминания ее создателя — Маркуса «Notch» Перссона (Markus Persson).
Обновлено в 05:42
Культура
Суд Киева отменил запрет на въезд звезды «Сватов» на Украину
Суд Киева назвал противоправными действия СБУ по подготовке справки об основаниях для запрета въезда Федора Добронравова на Украину и отменил соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 07:43
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 08:39
Гаджеты
«Роскачество» обновило рейтинг лучших смартфонов
Специалисты «Роскачества» протестировали 25 новейших смартфонов, появившихся на рынке с конца 2018 года.
Обновлено в 02:52
Экономика
В России наладят производство газовых турбин большой мощности
«Принятые решения позволят выпускать линейку газовых турбин большой мощности для предприятий топливно-энергетического комплекса, обеспечить конкурентоспособность российских газотурбинных установок на внутреннем и мировом рынках, технологический суверенитет страны в области газотурбинных технологий», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 06:58