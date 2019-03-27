Футбол

Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии»Все про Спорт ру вчера в 02:45

Игрок обороны «Атлетико» Люка Эрнандес продолжит свою игровую карьеру в «Баварии». Мюнхенский клуб и 23-летний защитник согласовали контракт сроком на шесть лет, который вступит в силу с 1 июля.
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Клуб сегунды «Райо Махадаонда» заработает около миллиона евро на трансфере Эрнандеса в «Баварию»

Советский спорт06:51

Маттеус: «После игры с „Ливерпулем“ „Бавария“ поняла, что нужны трансферы»

Soccer.ruвчера в 22:33

Лотар Маттеус: «После „Ливерпуля“ боссы „Баварии“ поняли, что им нужно вкладывать деньги в качественных игроков»

Спорт-Экспресс07:04

«Райо Махадаонда» получит около € 1 млн за трансфер Л. Эрнандеса в «Баварию»

Чемпионат04:58

Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии»

Все про Спорт ру03:57

«Райо Махадаонда» получит долю от транферной суммы Лукаса Эрнандеса

Матч ТВ05:50

«Райо Махадаонда» заработает около миллиона евро на трансфере Эрнандеса в «Баварию»

Sports.ru04:37
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Армия и оружие

Выбрана база для перспективного стратегического бомбардировщика B-21

Обновлено в 04:24
Происшествия

В Петербурге жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара

В Петербурге загорелся жилой дом по Сестрорецкой, 6. Людей эвакуировали через окна при помощи пожарных лестниц.
Обновлено в 06:57
Футбол

«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Наполи» Диавара

Гвинейский полузащитник «Наполи» Амаду Диавара попал в сферу интересов «Тоттенхэма».
Обновлено в 05:53
Футбол

«Анжи» поедет на матч с «Краснодаром» на автобусе из-за экономии

Расстояние от Ростова до Краснодара составляет около 300 километров. "Анжи" на автобусе придётся добираться более трёх часов.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

ВМФ получил новые системы связи для передачи закрытой информации

Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") поставил ВМФ России новую модификацию комплексов связи для корабельных и береговых автоматизированных систем управления, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе холдинга.
Обновлено в 06:06
Общество

Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Политика

Президент приравнял Кузбасс к Кемеровской области

Президент Владимир Путин утвердил второе официальное название Кемеровской области — Кузбасс.
Обновлено вчера в 23:19
Политика

Захарова заявила, что США провоцируют хаос в Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в провоцировании хаоса в Венесуэле.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

В ФСБ сообщили о готовности отразить нападения в Керченском проливе

Обновлено в 06:42
Происшествия

Жителю Приморья дали два года условно за репост в Telegram

Жителя Приморья Дмитрия Третьякова приговорили к двум годам условно за репост записи в мессенджере Telegram.
Обновлено в 06:07
Футбол

ПСЖ планирует удержать Мбаппе рекордной зарплатой

Французский ФК «Пари Сен-Жермен» постарается удержать нападающего Килиана Мбаппе в команде зарплатой свыше €40 млн в год.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие

Эксперт оценил опасность обломков индийского спутника для «Прогресса»

Обломки индийского космического аппарата, уничтоженного в среду при испытаниях Индией противоспутниковой ракеты, не угрожают безопасности Международной космической станции.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Москве таксист угостил пассажира соком со снотворным и ограбил

Факт хищения мужчина обнаружил после того, как пришел в сознание.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

Росгвардия получила новые снайперские винтовки «Точность» для КТО

Обновлено в 01:42
Происшествия

Источник сообщил об обысках в церкви саентологов в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-следственные действия в "Церкви саентологии Санкт-Петербурга", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Обновлено в 06:35
Кино

Попытку запрета фильма Лунгина прокомментировали в Минкульте

Директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова прокомментировала инициативу сенатора Игоря Морозова, предложившего запретить фильм "Братство" режиссера Павла Лунгина о советских солдатах в Афганистане.
Обновлено вчера в 09:50
Политика

Нанятый США аудитор проверяет соблюдение условий санкционной сделки в Русале

В рамках сделки бизнесмен Олег Дерипаска, который сам остается под в санкционном списке, сократил свою долю в бизнесе и отказался от контроля над Русалом и En+.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

Смоленских танкистов переодели в несгораемый «Ковбой»

Обновлено в 06:12
Политика

Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27

Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
Обновлено в 00:39
Гаджеты

Samsung показала на видео испытания складного смартфона Galaxy Fold

Ранее представители Samsung заявили, что продажи этого смартфона на территории США должны будут начаться уже 26 апреля.
Обновлено в 03:09
Общество

Автошколы обяжут согласовывать с ГИБДД основные программы обучения

Автошколы будут согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД.
Обновлено в 07:15
Авто

Aurus представит преемника парадного ЗИЛа

По мнению экспертов, дебют кабриолета состоится уже в нынешнем году на Параде Победы 9 мая.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Обновлено в 06:28
Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Политика

МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года

Приговор Вильнюсского окружного суда по делу о событиях 13 января 1991 года является недружественным, провокационным и политически мотивированным.
Обновлено вчера в 13:13
Игры

Из Minecraft убрали все упоминания создателя игры

После недавнего обновления Minecraft многие заметили, что из игры пропали все упоминания ее создателя — Маркуса «Notch» Перссона (Markus Persson).
Обновлено в 05:42
Культура

Суд Киева отменил запрет на въезд звезды «Сватов» на Украину

Суд Киева назвал противоправными действия СБУ по подготовке справки об основаниях для запрета въезда Федора Добронравова на Украину и отменил соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 07:43
Культура

Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено вчера в 08:39
Гаджеты

«Роскачество» обновило рейтинг лучших смартфонов

Специалисты «Роскачества» протестировали 25 новейших смартфонов, появившихся на рынке с конца 2018 года.
Обновлено в 02:52
Экономика

В России наладят производство газовых турбин большой мощности

«Принятые решения позволят выпускать линейку газовых турбин большой мощности для предприятий топливно-энергетического комплекса, обеспечить конкурентоспособность российских газотурбинных установок на внутреннем и мировом рынках, технологический суверенитет страны в области газотурбинных технологий», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 06:58
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Французский футболист, защитник испанского клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. Сын профессионального футболиста Жана-Франсуа Эрнандеса. Старший брат футболиста Тео Эрнандеса. Чемпион мира 2018 года.
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