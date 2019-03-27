Футбол

Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии»Все про Спорт ру вчера в 02:45

Игрок обороны «Атлетико» Люка Эрнандес продолжит свою игровую карьеру в «Баварии». Мюнхенский клуб и 23-летний защитник согласовали контракт сроком на шесть лет, который вступит в силу с 1 июля.
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Эрнандес успешно прооперирован и пройдет реабилитацию в Мюнхене

Sport24.ru14:32

Перешедший в «Баварию» Эрнандес перенес операцию

Матч ТВ09:47

«Райо Махадаонда» заработает около миллиона евро на трансфере Эрнандеса в «Баварию»

Sports.ru04:37

Клуб сегунды «Райо Махадаонда» заработает около миллиона евро на трансфере Эрнандеса в «Баварию»

Советский спорт06:51

Гризманн пожелал Эрнандезу удачи в «Баварии»

Спорт-Экспресс07:51

Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии»

Все про Спорт ру03:57

Л. Эрнандес, подписавший контракт с «Баварией», успешно перенёс операцию

Чемпионат09:51
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:14, Ашберн
Экономика

В России наладят производство газовых турбин большой мощности

Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.
Обновлено в 06:58
Политика

Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию

Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено вчера в 08:04
Политика

Коломойского внесли в базу «Миротворца»

Украинского бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу данных сайта «Миротворец».
Обновлено в 14:08
Армия и оружие

Смоленских танкистов переодели в комплекты 6Б15 «Ковбой»

Обновлено в 11:58
Наука

Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака

С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено в 00:44
Авто

Определен лучший автомобиль в бизнес-классе

Ситуация в сегменте среднеразмерных седанов бизнес-класса на российском рынке не меняется уже много лет подряд.
Обновлено в 13:30
Общество

Принц Уильям может пропустить рождение ребенка Меган Маркл

Обновлено в 14:47
Технологии

«Росатом» откроет в Москве центр 3D-печати

В 2019 году в Москве планируется открыть Центр аддитивных технологий госкорпорации "Росатом", где будут производить на заказ изделия на 3D-принтерах.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Прокуратура поддержала ходатайство об аресте экс-министра Абызова

Ходатайство об аресте бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова было поддержано прокурором.
Обновлено вчера в 10:43
Футбол

«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером

Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 05:12
Музыка

Клип Rammstein с узниками концлагеря вызвал возмущение в Германии

Обновлено в 14:19
Происшествия

В Гватемале более 30 человек погибли в ДТП

Грузовик наехал на толпу людей в западной части Гватемалы, на месте погибли более 30 человек, в том числе дети.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В «Роснефти» прокомментировали задержание Ишаева

В "Роснефти" прокомментировали задержание бывшего вице-президента компании, экс-полпреда президента в ДФО и бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Чёрное море

Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о необходимости модернизировать ядерные силы США

Помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что Соединённым Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в условиях укрепления ядерных потенциалов России и Китая.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по Алеппо

Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия

ЕСПЧ не принял жалобу адвокатов Кокорина

Обновлено в 09:51
Общество

Казанская учительница выложила фото в купальнике в поддержку барнаульской коллеги

Обновлено в 05:14
Происшествия

Шестилетний мальчик спас выпавшего из окна ребенка

Польский шестилетний мальчик спас выпавшего из окна ребенка, пишет местный информационный портал TVN24.
Обновлено в 14:03
Авто

Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля

Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.
Обновлено в 12:55
Футбол

Участие Роналду в первом матче против «Аякса» находится под вопросом

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 13:27
Футбол

«Анжи» в целях экономии поедет на матч с «Краснодаром» на автобусе

"Анжи" 30 марта рейсовым самолетом вылетят в Ростов-на-Дону на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара", информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:06
Музыка

Американка Стингрей презентовала книгу о русском роке

Американка была замужем за гитаристом "Кино" Юрием Каспаряном, а потом — за барабанщиком группы "Центр" Александром Васильевым, от которого имеет дочь Мэдисон.
Обновлено в 07:14
Политика

Медведев приостановил объединение Александринки с театром Волкова

Действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении санкт-петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлено премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 13:10
Футбол

Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин принял решение о завершении карьеры в национальной команде.
Обновлено в 15:00
Интернет

Чиновники нашли «эффективное решение» для блокировки Telegram

Самым эффективным решением по блокировке Telegram в лабораторных условиях рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым признала разработку компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%), рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник, человек, знающий об этом от другого профильного чиновника, и человек, знающий это от сотрудников оператора связи.
Обновлено в 14:21
Политика

Президент Киргизии подарил Путину животных

Киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков подарил российскому президенту Владимиру Путину лошадь и собаку, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой

Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено вчера в 18:04
Авто

Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana

Купеобразный кроссовер Renault Arkana впервые был представлен в прошлом году на Московском автосалоне.
Обновлено 26 марта в 13:30
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Люка Эрнандес
Французский футболист
Французский футболист, защитник испанского клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. Сын профессионального футболиста Жана-Франсуа Эрнандеса. Старший брат футболиста Тео Эрнандеса. Чемпион мира 2018 года.
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