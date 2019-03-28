Футбол

Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии»Все про Спорт ру 03:57

Игрок обороны «Атлетико» Люка Эрнандес продолжит свою игровую карьеру в «Баварии». Мюнхен официально объявил о трансфере 23-летнего игрока. Контракт рассчитан на пять лет и вступает в силу с 1 июля.
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«Райо Махадаонда» заработает около миллиона евро на трансфере Эрнандеса в «Баварию»

Sports.ru04:37

«Райо Махадаонда» получит долю от транферной суммы Лукаса Эрнандеса

Матч ТВ05:50

Хасан Салихамиджич: «Эрнандез станет значительным усилением для „Баварии“»

Спорт-Экспресс05:23

«Райо Махадаонда» получит около € 1 млн за трансфер Л. Эрнандеса в «Баварию»

Чемпионат04:58

Маттеус: «После игры с „Ливерпулем“ „Бавария“ поняла, что нужны трансферы»

Soccer.ruвчера в 22:33

«Райо Махадаонда» получит долю от транферной суммы Лукаса Эрнандеса

Sportbox.RU05:50

Хасан Салихамиджич: Эрнандес продолжит лучшие традиции французских футболистов в «Баварии»

Советский спортвчера в 13:22
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:02, Ашберн
Космос

В 2020 году на МКС появятся роботы-гуманоиды

Обновлено в 05:08
Происшествия

«Роснефть» выявила злоупотребления в своем филиале на Дальнем Востоке

Служба безопасности «Роснефти» выявила злоупотребления в работе дальневосточного представительства нефтяной компании и передала материалы об этом в правоохранительные органы.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие

Спецназ Росгвардии получил снайперские винтовки «Точность»

Обновлено в 01:16
Общество

Расширен перечень тех, кто может получить гектар на Дальнем Востоке

С сегодняшнего дня участники программы "Дальневосточный гектар", построившие на земле дом, могут досрочно оформить участок в собственность - до истечения пятилетнего срока безвозмездного пользования.
Обновлено в 00:34
Культура

YouTube удалил последние ролики Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил последние ролики Юрия Дудя и Леонида Парфенова за "нарушение условий использования" платформы; о каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес

Тина Канделаки мечтает о рождении третьего ребенка

Тина Канделаки рассказала журналистам о своих планах. Продюсер мечтает о рождении третьего ребенка и никогда не отказывалась от своей мечты.
Обновлено в 05:16
Космос

Стало известно, когда Марс превратился в пустыню

По данным ученых, примерно 3,7 миллиарда лет назад атмосфера Красной планеты значительно истончилась.
Обновлено в 05:20
Транспорт

Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года

Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено в 04:14
Футбол

Сульшер утвержден главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 05:12
Спорт

МОК перераспределил отобранные у россиян медали Олимпиады-2014 в Сочи

Обновлено в 01:23
Экономика

Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в России

Автомобильный концерт Ford планирует потратить $200 млн на выплаты сотрудникам в России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в РФ, говорится в сообщении автопроизводителя.
Обновлено вчера в 15:02
Авто

Kia представила два новых кроссовера

Компания Kia на мероприятии в Сеуле представила два новых концептуальных кроссовера.
Обновлено в 05:20
Футбол

«Тоттенхэм» хочет купить полузащитника «Наполи» Диавара

21-летний Диавара перешёл в «Наполи» летом 2016 года из «Болоньи». Сумма трансфера составила € 14,5 млн.
Обновлено в 04:30
Спорт

Глазырина прокомментировала победу в спринте чемпионата России

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина высказалась относительно победы в спринте на чемпионате России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:20
Общество

Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Обновлено в 05:41
Происшествия

Не менее 30 человек погибли под колесами грузовика в Гватемале

Обновлено в 02:55
Космос

Сторонники «плоской Земли» поищут край света в Антарктиде

Приверженцы конспирологической «теории плоской Земли» намерены отправиться на поиски края планеты. По их мнению, он расположен в Антарктиде.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду первую подлодку «Варшавянка» для ТОФ

Первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" спустили на воду на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В Сочи петербуржца осудили за дебош на авиарейсе в Анталью

Обновлено в 04:43
Недвижимость

Банк «Дом.РФ» запускает ипотеку на готовые и строящиеся дома

Банк "Дом.РФ" запускает ипотеку на покупку готового или строящегося дома с земельным участком без дополнительного залога, говорится в сообщении кредитной организации.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие

Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация»

Обновлено в 05:33
Происшествия

Суд арестовал бывшего министра Абызова

Басманный суд Москвы арестовал до 25 мая экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент "Ведомостей" из зала суда.
Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие

Появилось видео последствий удара Израиля по Алеппо

В сети появилась видеозапись последствий авиаудара Израиля по сирийскому Алеппо. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Россия и Киргизия внесли изменения в соглашение о военной базе

Обновлено в 04:54
Здоровье

В Бангладеш женщина родила дважды за месяц

Обновлено в 05:08
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 06:39
Общество

Европа окончательно запретила пластиковую посуду

Еврокомиссия предложила запретить одноразовый пластик в Европе еще весной 2018 года.
Обновлено в 04:52
Политика

Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины

Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в палате представителей заявил, что в ближайшем будущем планирует объявить о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против России в связи с ситуацией на Украине, передает Reuters.
Обновлено вчера в 16:46
Экономика

Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено вчера в 04:26
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