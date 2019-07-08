Новичок «Баварии» Люка Эрнандес сказал, что хотел бы видеть форварда «Атлетико» Антуана Гризманна в мюнхенском клубе.

Люка Эрнандес: «Гризманн мог бы стать лучшим игроком мира в „Баварии“»

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