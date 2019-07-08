Футбол

Люка Эрнандес: «Гризманн мог бы стать лучшим игроком мира в „Баварии“»Sports.ru 11:45

Новичок «Баварии» Люка Эрнандес сказал, что хотел бы видеть форварда «Атлетико» Антуана Гризманна в мюнхенском клубе.
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Люка Эрнандес: «Гризманн мог бы стать лучшим игроком мира в „Баварии“»

Sports.ru11:45

Лукас Эрнандес: «В „Баварии“ Гризманн мог бы стать лучшим игроком в мире»

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«Бавария» презентовала Эрнандеса. Он был куплен за 80 млн евро (ВИДЕО)

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«Бавария» представила Эрнандеса

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Эрнандез назвал «Баварию» одним из лучших клубов в мире

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Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

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Более 20 человек пострадали в результате пожара в Испании

23 человека пострадали в результате пожара, начавшегося в промышленной зоне в испанской провинции Барселона.
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«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

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Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
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Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

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Политизированность ПАСЕ не преодолена, заявил Володин

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ходе летней сессии приняла резолюцию о гарантиях прав национальных делегаций, однако политизированность ассамблеи до конца не преодолена, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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Арустамян оценил возможность ухода Дзюбы из «Зенита»

«Зенит» нуждается в Дзюбе, а он сам хочет играть на высшем уровне.
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Зеленский предложил Путину «поговорить» в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Президенту России Владимиру Путину с предложением поговорить в Минске в присутствии других мировых лидеров.
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20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
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Спикер государственной думы РФ Вячеслав Володин уведомил о том, что Госдума девятого июля потребует от правительства Российской Федерации запретить снабжение России водой и вином из Грузии, в том числе запрету будут подлежать денежные переводы из России в Грузию.
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Сердца черепах могут адаптироваться, чтобы выжить без кислорода

Чтобы выяснить, что происходит на клеточном уровне в организме этих рептилий, исследователи изучили группу молодых обычных каймановых черепах (Chelydra serpentina), половина из которых развивалась при нормальном содержании кислорода (21 процент), а половина росла при 10 процентах этого газа в атмосфере.
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В РКК «Энергия» рассказали о риске при посадке «Федерации» в океане

Членам команды придется приводняться в Тихом океане, где у РФ нет высокоскоростных спасательных судов, пояснил глава отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в Ракетно-космической корпорации «Энергия» (предприятие Роскосмоса) Игорь Верховский.
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В Вашингтоне частично затопило Белый дом и метро

Тысячи людей остались без электричества. Кроме того, вода затопила несколько станций метро, которые были временно закрыты для пассажиров.
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Супруга принца Уильяма появилась на церемонии в старом платье, что запечатлено на фото, опубликованном в Instagram.
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Французский футболист, защитник немецкого клуба «Бавария» и сборной Франции. Сын профессионального футболиста Жана-Франсуа Эрнандеса. Старший брат футболиста Тео Эрнандеса. Чемпион мира 2018 года.
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