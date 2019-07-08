Футбол
Люка Эрнандес: «Гризманн мог бы стать лучшим игроком мира в „Баварии“»Sports.ru 11:45
Новичок «Баварии» Люка Эрнандес сказал, что хотел бы видеть форварда «Атлетико» Антуана Гризманна в мюнхенском клубе.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 18:12, Вашингтон
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Общество
Белоруссия нашла недолив подсолнечного масла в импорте из России
Белоруссия обнаружила в импортируемом из России подсолнечном масле недолив в 80% проверенных партий, об этом сообщила пресс-служба Госстандарта страны.
Обновлено в 12:25
Политика
Трамп отказался иметь дело с британским послом
Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
Происшествия
Пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате выписали из больницы
Из военно-морского клинического госпиталя 1469 выписаны моряки-подводники, которые пострадали при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 10:05
Политика
Жители Тбилиси вновь вышли на акцию против ведущего «Рустави 2»
В Тбилиси возобновилась акция возле здания телекомпании "Рустави 2", ведущий которой Георгий Габуния накануне во время эфира высказал нецензурную брань в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:12
Происшествия
Более 20 человек пострадали в результате пожара в Испании
23 человека пострадали в результате пожара, начавшегося в промышленной зоне в испанской провинции Барселона.
Обновлено в 17:37
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика
Кадыров ответил на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего Владимира Путина.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми "Хороши-и-и !"
Обновлено в 16:09
Политика
Политизированность ПАСЕ не преодолена, заявил Володин
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ходе летней сессии приняла резолюцию о гарантиях прав национальных делегаций, однако политизированность ассамблеи до конца не преодолена, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 17:29
Футбол
Арустамян оценил возможность ухода Дзюбы из «Зенита»
«Зенит» нуждается в Дзюбе, а он сам хочет играть на высшем уровне.
Обновлено в 13:23
Политика
Зеленский предложил Путину «поговорить» в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Президенту России Владимиру Путину с предложением поговорить в Минске в присутствии других мировых лидеров.
Обновлено в 07:00
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Гаджеты
MSI готовит не менее семи карт на базе Radeon RX 5700
Ресурс HardwareLuxx сообщает, что компания MSI готовит не менее семи нереференсных видеокарт Radeon RX 5700 и RX 5700 XT.
Обновлено в 15:31
Авто
Стала известна стоимость лимузина Aurus
В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.
Обновлено в 12:51
Политика
Госдума требует запретить поставки вина и воды из Грузии
Спикер государственной думы РФ Вячеслав Володин уведомил о том, что Госдума девятого июля потребует от правительства Российской Федерации запретить снабжение России водой и вином из Грузии, в том числе запрету будут подлежать денежные переводы из России в Грузию.
Обновлено в 11:46
Теннис
Джокович пробился в четвертьфинал Уимблдона
Обновлено в 12:54
Наука
Сердца черепах могут адаптироваться, чтобы выжить без кислорода
Чтобы выяснить, что происходит на клеточном уровне в организме этих рептилий, исследователи изучили группу молодых обычных каймановых черепах (Chelydra serpentina), половина из которых развивалась при нормальном содержании кислорода (21 процент), а половина росла при 10 процентах этого газа в атмосфере.
Обновлено 06 июля в 10:30
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в одном пиджаке
На снимке актриса позирует в пиджаке на голое тело, демонстрируя стройную фигуру.
Обновлено в 10:27
Интернет
Глобальная кнопка воспроизведения Google Chrome
Новая функция разместить кнопку на панели инструментов браузера, где пользователи смогут увидеть, что в данный момент воспроизводится, даже если вы находитесь на вкладке, которая не воспроизводит аудио или видео.
Обновлено вчера в 06:35
Космос
В РКК «Энергия» рассказали о риске при посадке «Федерации» в океане
Членам команды придется приводняться в Тихом океане, где у РФ нет высокоскоростных спасательных судов, пояснил глава отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в Ракетно-космической корпорации «Энергия» (предприятие Роскосмоса) Игорь Верховский.
Обновлено 06 июля в 10:06
Общество
В Вашингтоне частично затопило Белый дом и метро
Тысячи людей остались без электричества. Кроме того, вода затопила несколько станций метро, которые были временно закрыты для пассажиров.
Обновлено в 16:11
Технологии
Вести.net: Великобритания продолжит сотрудничество с Huawei
Оборудование Huawei для строительства сетей 5G используют все ведущие операторы Великобритании, и похоже телеком-компании не особо беспокоятся по поводу угроз и давления со стороны США.
Обновлено в 02:47
Политика
Владимир Путин в Екатеринбурге встретится со студентами УрФУ
Во время визита в Екатеринбург Владимир Путин встретится со студентами УрФУ, сообщает ТАСС. 9 июля Путин посетит ИННОПРОМ и GMIS-2019.
Обновлено в 10:39
Игры
Синдел появится в Mortal Kombat 11
В список бойцов, планируемых к добавлению в игру Mortal Kombat 11, имеется небезызвестная «девушка-молния» по имени Синдел, которая покорила сердца многих геймеров по предыдущим частям культового файтинга.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2,2 млрд
Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню американских танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и сопутствующего оборудования к ним на сумму порядка $2,2 млрд.
Обновлено в 17:58
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон выбрала для крестин Арчи «старое» платье
Супруга принца Уильяма появилась на церемонии в старом платье, что запечатлено на фото, опубликованном в Instagram.
Обновлено в 07:55