Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу признан лучшим игроком клуба в сезоне-2018/19. 23-летний англичанин впервые стал обладателем приза сэра Мэтта Басби.

Шоу-бизнес Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.

Происшествия В Лондоне в одной из мечетей произошла стрельба Полиция Лондона в своём микроблоге Twitter сообщила, что в одной из мечетей столицы Великобритании был произведён выстрел из огнестрельного оружия.

Общество Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.

Происшествия Кокорин и Мамаев получили реальные сроки Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".

Армия и оружие В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.

Общество В Сирии прошла акция «Бессмертный полк» В 2019 году в памятной акции приняли участие жители более 110 стран Международная памятная акция "Бессмертный полк" прошла в Дамаске и Алеппо, в ней приняли участие россияне, живущие в Сирии, а также местные жители, потерявшие своих близких в гражданской войне.

Хоккей Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.

Футбол «Локомотив» победил «Рубин» в матче молодежного первенства России Московский "Локомотив" обыграл казанский "Рубин" в матче 28-го тура молодежного первенства России по футболу.

Происшествия Лидер арт-группы «Война» объявлен в розыск в Австрии По обвинению в незаконном обороте оружия полиция Австрии объявила в международный розыск одного из основателей арт-группы "Война" Олега Воротникова.

Общество Почти 150 тыс. человек посетили Музей Победы 9 мая Порядка 150 тыс. москвичей и гостей города посетили в четверг залы и открытые площадки Музея Победы на Поклонной горе, сообщает в четверг пресс-служба учреждения.

Происшествия В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек Десять человек пострадали в Москве при падении деревьев от сильного ветра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.

Общество Любовный гороскоп на май: месяц привнесет немало сложностей в отношения мужчин и женщин Не хочется разочаровывать влюбленных, но май, вроде бы созданный для свиданий и признаний, привнесет немало сложностей в отношения мужчин и женщин.

Происшествия Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».

Политика США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле, которые проходят в Вашингтоне, заявили в Белом доме.

Космос Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".

Футбол Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".

Авто Стартовали продажи обновленного кроссовера Honda BR-V Компания Honda начала продажи обновленного бюджетного кроссовера BR-V, представленного на мотор-шоу в Джакарте пару недель назад.

Политика США арестовали сухогруз КНДР за нарушение режима санкций Власти США арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

Происшествия Водитель сбил пешехода и скрылся в Жуковском Водитель автомобиля сбил несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места ДТП в Жуковском.

Политика Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под стражи Информатора интернет-портала WikiLeaks Челси Мэннинг (имя при рождении — Брэдли Мэннинг) освободили из-под стражи после 62 дней в заключении.

Армия и оружие WSJ сообщил о создании секретной ракеты в США «Правительство США разработало специально спроектированную секретную ракету для точных авиаударов, которые убивают лидеров террористов без взрыва, радикально уменьшая ущерб и сводя к минимуму шансы жертв среди гражданского населения», — говорится в тексте.

Политика Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".

Кино Завернуться в обертку Победы — BadComedian выложил обзор на фильм «Т-34» Напомним, Баженов на своем канале BadComedian подвергает жесткой критике современные отечественные фильмы, обращая внимание зрителя на отсутствие логики сюжета и откровенные киноляпы.

Политика Трамп разочарован действиями Болтона в Венесуэле Действиями своей администрации в Венесуэле разочарован президент США Дональд Трамп, 8 мая со ссылкой на источники в аппарате президента сообщает издание Washington Post.