Футбол

Люк Шоу признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сезонеСпорт-Экспресс 20:57

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу признан лучшим игроком клуба в сезоне-2018/19. 23-летний англичанин впервые стал обладателем приза сэра Мэтта Басби.
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Шоу – лучший игрок «МЮ» в сезоне по версии болельщиков, Погба – третий

Чемпионат21:50

Шоу – лучший игрок МЮ в сезоне, Погба – на третьем месте

Soccer.ru21:25

Люк Шоу признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сезоне

Спорт-Экспресс20:57
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Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
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В Лондоне в одной из мечетей произошла стрельба

Полиция Лондона в своём микроблоге Twitter сообщила, что в одной из мечетей столицы Великобритании был произведён выстрел из огнестрельного оружия.
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Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
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Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
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Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
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В Сирии прошла акция «Бессмертный полк»

В 2019 году в памятной акции приняли участие жители более 110 стран Международная памятная акция "Бессмертный полк" прошла в Дамаске и Алеппо, в ней приняли участие россияне, живущие в Сирии, а также местные жители, потерявшие своих близких в гражданской войне.
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Хоккей

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Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
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«Локомотив» победил «Рубин» в матче молодежного первенства России

Московский "Локомотив" обыграл казанский "Рубин" в матче 28-го тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Лидер арт-группы «Война» объявлен в розыск в Австрии

По обвинению в незаконном обороте оружия полиция Австрии объявила в международный розыск одного из основателей арт-группы "Война" Олега Воротникова.
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Происшествия

Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео

Обновлено в 13:45
Общество

Почти 150 тыс. человек посетили Музей Победы 9 мая

Порядка 150 тыс. москвичей и гостей города посетили в четверг залы и открытые площадки Музея Победы на Поклонной горе, сообщает в четверг пресс-служба учреждения.
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Происшествия

В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек

Десять человек пострадали в Москве при падении деревьев от сильного ветра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.
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Общество

Любовный гороскоп на май: месяц привнесет немало сложностей в отношения мужчин и женщин

Не хочется разочаровывать влюбленных, но май, вроде бы созданный для свиданий и признаний, привнесет немало сложностей в отношения мужчин и женщин.
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Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
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Политика

США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле

США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле, которые проходят в Вашингтоне, заявили в Белом доме.
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Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС

Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
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Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны

В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
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Стартовали продажи обновленного кроссовера Honda BR-V

Компания Honda начала продажи обновленного бюджетного кроссовера BR-V, представленного на мотор-шоу в Джакарте пару недель назад.
Обновлено вчера в 22:35
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США арестовали сухогруз КНДР за нарушение режима санкций

Власти США арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.
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Водитель сбил пешехода и скрылся в Жуковском

Водитель автомобиля сбил несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места ДТП в Жуковском.
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Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под стражи

Информатора интернет-портала WikiLeaks Челси Мэннинг (имя при рождении — Брэдли Мэннинг) освободили из-под стражи после 62 дней в заключении.
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Комарова вмешалась в конфликт вокруг «Бессмертного полка» в Сургуте

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Армия и оружие

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Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
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Завернуться в обертку Победы — BadComedian выложил обзор на фильм «Т-34»

Напомним, Баженов на своем канале BadComedian подвергает жесткой критике современные отечественные фильмы, обращая внимание зрителя на отсутствие логики сюжета и откровенные киноляпы.
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Трамп разочарован действиями Болтона в Венесуэле

Действиями своей администрации в Венесуэле разочарован президент США Дональд Трамп, 8 мая со ссылкой на источники в аппарате президента сообщает издание Washington Post.
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Армия и оружие

Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве

Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.
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Поль Погба
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Люк Шоу
Британский футболист
Английский футболист, левый крайний защитник клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии. Воспитанник академии «Саутгемптона».
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