Футбол
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу рассказал, что узнал об увольнении Жозе Моуринью от своей девушки. Он также отметил, что Уле Гуннар Сульшер за короткий промежуток сумел изменить игру команды.
Спорт-Экспресс10:26
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Транспорт
МВД привяжет автономера к месту регистрации
МВД подготовило новые правила регистрации транспортных средств, согласно которым при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где зарегистрирован автомобилист.
Обновлено в 11:12
Политика
Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки и сало
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на новогодние праздники подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину четыре мешка своей картошки и местное сало, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Аэропорт Ганновера возобновил работу
Аэропорт Ганновера в Германии возобновил работу после попытки неизвестного проникнуть на его территорию.
Обновлено в 15:14
Спорт
Шипулин завершил карьеру седьмым местом на «Рождественской гонке»
В немецком Гельзенкирхене состоялась традиционная "Рождественская гонка" по биатлону, которая стала последней в спортивной карьере российского биатлониста Антона Шипулина.
Обновлено в 14:26
Финансы
Сбербанк повысил ставку по новогодним вкладам
Сбербанк с 30 декабря повышает с 6,5 до 7,4% годовых ставку по новогодним вкладам «Без паспорта» и «Большие планы», сообщается на сайте компании.
Обновлено в 14:37
Политика
Россия ответила на санкции и запретила ввоз украинских товаров
Россия запретила ввоз ряда товаров с Украины. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на сайте правительства.
Обновлено в 08:33
Экономика
Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января
Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Югре
Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек.
Обновлено в 08:02
Хоккей
Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Президент России Владимир Путин 29 декабря принимает участие в товарищеском матче «Ночной хоккейной лиги» (НХЛ) в центре российской столицы.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В ОАЭ разбился вертолет со спасателями
Обновлено в 14:20
Происшествия
В Париже в ходе манифестаций «желтых жилетов» задержаны 57 человек
Полиция в ходе очередных манифестаций "желтых жилетов" в Париже задержала 57 человек, из которых 33 в настоящее время помещены под стражу.
Обновлено в 13:34
Экономика
Крымский мост подорожал почти на 3 млрд рублей
«Слова "16947,2 млн рублей" заменить словами "19907207492 рубля"», говорится в распоряжении, которое ещё 27 декабря подписал Дмитрий Медведев.
Обновлено в 15:49
Происшествия
От родственников пропавшей клиентки BlaBlaCar потребовали выкуп
Ранее сообщалось, что на своей машине Ирина Ахматова отправилась в Тулу с попутчиками, которых она нашла через интернет-сервис BlaBlaCar.
Обновлено в 09:38
Политика
Порошенко расширил зону контроля Украины в Черном море
Согласно закону, вводится «прилегающая зона» Украины в Черном море, ее установили на отметке в 24 морских мили (44,4 км) от исходных линий, от которых отсчитывают территориальные воды страны.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
Украинские силовики начали обстрел окраины Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики ведут обстрел северных окраин Донецка, нарушая тем самым "новогоднее" перемирие, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено в 05:13
Транспорт
РЖД получила первый современный плацкартный вагон
Холдинг РЖД получил первый плацкартный вагон с обновленным интерьером, в ближайшее время он пройдет сертификацию и выйдет на тесты.
Обновлено в 04:52
Политика
Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России
Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
Обновлено в 14:08
Культура
Режиссер Марлен Хуциев попал в больницу
Обновлено в 13:09
Происшествия
Угроза цунами возникла после землетрясения в районе Филиппин
Цунами может образоваться в результате землетрясения магнитудой 7,2, которое по данным Геологической службы США, произошло в ночь на субботу к югу-востоку от Филиппин.
Обновлено в 00:31
Экономика
Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении деятельности
Гражданская ответственность "Атурис-тур" за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на общую сумму 10 млн руб. в страховой компании "Якорь".
Обновлено в 15:06
Транспорт
РЖД начнет продавать невозвратные билеты с 20 января
«С 20 января 2019 года АО "Федеральная пассажирская компания" предложит пассажирам воспользоваться специальным "невозвратным" тарифом для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения (в нерегулируемом сегменте)»,— сообщили в РЖД.
Обновлено в 09:03
Спорт
Россия согласовала с WADA передачу данных московской лаборатории
"В письме WADA подробно изложены варианты организации процесса копирования данных московской антидопинговой лаборатории с указанием наименований конкретного оборудования", – сообщил министр спорта России Павел Колобков.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Москве ищут убийцу топ-менеджера нефтяной компании
Обновлено в 06:01
Футбол
«Ливерпуль» забил пять голов «Арсеналу» в матче чемпионата Англии
Центральный матч 20-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился победой мерсисайдцев со счетом 5:1. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие
Первая группа американских войск покинула Сирию
Первая группа американских военных покинула Сирию после решения президента США Дональда Трампа вывести войска из этой страны.
Обновлено в 08:43
Происшествия
После видео охоты иркутского губернатора возбудили уголовное дело
В Иркутской области после незаконной охоты на медведя возбудили уголовное дело, сообщили в Генпрокуратуре.
Обновлено в 04:47
Политика
Путин поделился своими планами на новогодние праздники
Владимир Путин признался, что у него нет каких-либо особенных планов на грядущие новогодние праздники.
Обновлено в 14:48
Происшествия
Суд повторно приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии
Бабушкинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии лидера общественного движения "Реструкт" Максима Марцинкевича по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей.
Обновлено в 09:10
Политика
Переговоры Путина с Лукашенко длились 3,5 часа
Переговоры проходили за закрытыми дверями и продлились 3,5 часа.
Обновлено в 14:11
Спорт
Екатерина Юрлова-Перхт: «Хочу расплакаться от слов Шипулина»
Считаю, что мы эту гонку не проиграли.
Обновлено в 14:21