Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу рассказал, что узнал об увольнении Жозе Моуринью от своей девушки. Он также отметил, что Уле Гуннар Сульшер за короткий промежуток сумел изменить игру команды.

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