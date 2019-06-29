Льюиса Хэмилтона оштрафовали на три позиции за блокировку соперникаРБК 14:08

Пятикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из Mercedes потеряет три позиции на старте Гран-при Австрии, сообщает официальный Twitter «Формулы-1». Лидер нынешнего сезона наказан судьями за блокировку финского гонщика Alfa Romeo Кими Райкконена во время первого сегмента квалификации.

Льюиса Хэмилтона оштрафовали на три позиции за блокировку соперника

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