Автоспорт

Льюиса Хэмилтона оштрафовали на три позиции за блокировку соперникаРБК 14:08

Пятикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из Mercedes потеряет три позиции на старте Гран-при Австрии, сообщает официальный Twitter «Формулы-1». Лидер нынешнего сезона наказан судьями за блокировку финского гонщика Alfa Romeo Кими Райкконена во время первого сегмента квалификации.
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Хэмилтона оштрафовали на три позиции за блокировку Райкконена в квалификации Гран-при Австрии

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Хэмилтон потерял три позиции на «Гран-при Австрии» за блокировку Райкконена

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Британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Пятикратный чемпион мира 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годов. Считается одним из лучших гонщиков за всю историю Формулы-1.
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Кими Райкконен
Финский автогонщик
Финский автогонщик, чемпион мира серии Формула-1, дважды вице-чемпион мира и трижды бронзовый призёр. В сезонах 2007-2009 и 2014-2018 выступал за команду Феррари. В конце 2018 года перешел в команду Заубер, в которой проведет минимум один сезон.
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