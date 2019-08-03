Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время на третьей практике Гран-при ВенгрииRT на русском 07:36
Британский пилот команды «Формулы-1» Mercedes Льюис Хэмилтон стал быстрейшим в третьей практике на Гран-при Венгрии. В третьей практике Гран-при Венгрии Льюис Хэмилтон показал время 1:16,084. Второй результат у Макса Ферстаппена из Red Bull.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
Армия и оружие
Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Люди погибли при обрушении скалы на пляже в Калифорнии
Обновлено в 01:20
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в квалификации Гран-при Венгрии
Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Обновлено в 10:15
Происшествия
В Турции пять человек погибли при пожаре в автобусе
В результате случившегося погибли не менее пяти человек, еще 15 получили ранения.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Из ОВД «Хамовники» начали выпускать задержанных без протокола
В ОВД "Хамовники" ввели план "Крепость" и не пускают в отделение полиции адвокатов.
Обновлено в 10:53
Интернет
В Минкомсвязи поддержали идею заклеивать камеру на ноутбуке
Пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Новиков поддержал идею Роскачества заклеивать камеру и микрофон на ноутбуке и других устройствах, сообщает агентство "Москва"
Обновлено вчера в 21:14
Футбол
Диего сыграл в футбол с сыном, находясь в инвалидном кресле
Бывший полузащитник сборной Бразилии Диего, ныне выступающий за «Фламенго», опубликовал видео, на котором он играет в футбол с сыном, находясь при этом в инвалидном кресле.
Обновлено в 00:49
Политика
Зеленский заявил, что Богдан готов уйти в отставку в любой момент
Позднее Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке, но при этом украинский президент сообщил, что пока не подписал документ.
Обновлено в 09:57
Политика
Депутат Рады предложил сажать за переговоры с Москвой
Новоизбранный депутат Рады, член президентской партии «Слуга народа» Богдан Яременко намерен в новом парламенте провести закон об уголовной ответственности за диалог с Россией.
Обновлено в 08:55
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Футбол
«Барселона» планирует отдать Коутиньо в аренду
Напомним, что в сезоне 2018/19 Коутиньо сыграл за "Барселону" 54 матча, забив 11 голов и совершив пять голевых передач.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Полиция сообщает о 350 участниках акции в Москве, наблюдатели – о 311 задержанных
Обновлено в 09:19
Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.
Обновлено вчера в 14:19
Армия и оружие
В ДНР сбили ударный беспилотник ВСУ
Обновлено в 08:53
Политика
На несанкционированной акции в Москве задержали до десяти журналистов
Сотрудники правоохранительных органов задержали около десяти журналистов, освещавших несанкционированную акцию в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Политика
Kyodo сообщило об отказе Японии от антиядерных идей
Япония отвергла антиядерные инициативы СССР еще в середине 1950-х годов, сообщает агентство Киодо.
Обновлено в 09:42
Политика
Зеленский рассказал, когда видел родителей последний раз
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не видел своих родителей с момента инаугурации, которая прошла 20 мая 2019 года.
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Гонконге полиция применила против протестующих слезоточивый газ
Полицейские в Гонконге использовали против митингующих слезоточивый газ.
Обновлено в 10:21
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Экономика
Минфин США просит американский суд отклонить иск Дерипаски
Министерство финансов США просит федеральный суд столичного округа Колумбия отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в пользу ответчика.
Обновлено вчера в 22:21
Хоккей
Московское «Динамо» проиграло «Торпедо» в контрольном матче
Хоккеисты московского "Динамо" уступили нижегородскому "Торпедо" в контрольном матче.
Обновлено в 08:17
Кино
Кейт Бланшетт хочет заполучить роль в новом фильме Гильермо дель Торо
По данным источника издания Variety, съемки нового фильма режиссера Гильермо дель Торо начнутся не раньше зимы 2020 года.
Обновлено в 07:09
Политика
Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии
Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.
Обновлено в 07:32
Футбол
Урал — Ростов 2:2
Обновлено в 08:52
Происшествия
Электричка сбила пенсионера в районе станции МЖД Щелково
Пригородная электричка насмерть сбила мужчину в районе станции Щелково Ярославского направления Московской железной дороги.
Обновлено в 10:00
Космос
Астрономы подтвердили искривление диска Млечного Пути
Выяснилось также, что диск Млечного Пути далек от плоского, кроме того, он находится в постоянном изменении по толщине каждый световой год (более 9 триллионов километров).
Обновлено вчера в 15:28
Гаджеты
Ошибка руководства Meizu оказалась причиной появления Xiaomi
Если верить информации инсайдера Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore), задолго до того, как мир узнал про Xiaomi, Лей Цзюнь предлагал Вонгу управлять компанией Meizu совместно.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Актер Александр Паль задержан в Москве
Обновлено в 10:40
Происшествия
В полиции назвали предварительную причину крупного ДТП под Волгоградом
Виновником крупного ДТП в Волгоградской области, в котором погибли двое и пострадали шесть человек, по предварительным данным, является водитель автомобиля ВАЗ, выехавший на встречную полосу, сообщил ТАСС официальный представитель областного ГУ МВД Антон Корнаухов.
Обновлено в 09:53