Британский пилот команды «Формулы-1» Mercedes Льюис Хэмилтон стал быстрейшим в третьей практике на Гран-при Венгрии. В третьей практике Гран-при Венгрии Льюис Хэмилтон показал время 1:16,084. Второй результат у Макса Ферстаппена из Red Bull.

Хэмилтон показал лучшее время на третьей практике Гран-при Венгрии

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