Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии 2019За рулем Кубань 10:25
В Германии в последний уик-энд июля проходит 11-й этап чемпионата "Формула 1". И очередную гонку с первой позиции начнёт Льюис Хэмилтон. В прошлом году квалификацию на Хоккенхаймринге выиграл Себастьян Феттель. Но в 2019-м к "Феррари" пришёл технический пушной зверь песец.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:23, Вашингтон
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