Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при ВенгрииPrognozist 10:58

Гран-при Венгрии давно известна низкими тенденциями для обгонов, фактор поула был колоссальным: Хэмилтон на протяжении всей гонки пытался любыми способами обойти Ферстаппена и благодаря питстопу это все-таки удалось сделать за 4 круга до финиша.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Ферстаппен признан пилотом дня на Гран-при Венгрии

Sportbox.RU13:58

Гран-при Венгрии Формулы-1: Хэмилтон увеличил отрыв, «Феррари» провалилась

Чемпионат16:30

Хэмилтон перехитрил Ферстаппена, а Квят – сам себя. Итоги «Гран-при Венгрии»

Советский спорт12:13

Ферстаппен признан пилотом дня на Гран-при Венгрии

Матч ТВ13:58

Хэмилтон оторвался на подиуме «Гран-при Венгрии». Это сняла камера на бутылке шампанского

Спорт-Экспресс14:39

Хэмилтон выиграл этап «Формулы-1» Гран-при Венгрии

РИА Новости11:21

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Венгрии-2019

Sports.ru11:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 23:38, Ашберн
Общество

На Байкале шаманы совершили жертвоприношение из-за дождей и пожаров

Обновлено в 23:11
Происшествия

Задержанный в Персидском заливе танкер принадлежит Ираку

Обновлено в 13:21
Происшествия

В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека

В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Гаджеты

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено 02 августа в 01:00
Футбол

«Зенит» может продать Малкома из-за расизма фанатов

Иностранные СМИ сообщали, что фанаты "Зенита" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром" вывесили баннер с надписью "Спасибо руководству за верность традициям", что иностранные источники связали с расизмом в адрес темнокожего новичка "Зенита".
Обновлено в 17:00
Технологии

Как я обнаружил загадочный наскальный рисунок рядом с перевалом Дятлова

В 20 километрах на север в направление от перевала Дятлова, находится довольно высокая гора.
Обновлено в 20:04
Футбол

Александр Григорян: «Не знаю, когда будем играть в Тамбове»

Обновлено в 09:32
Транспорт

Демонстрации в Гонконге парализовали работу аэропорта

Десятки рейсов отменены в международном аэропорту Гонконга из-за акции протеста оппозиции, передаёт 5 августа RTHK.
Обновлено в 23:24
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено в 09:01
Политика

Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс

Лидер партии «Слуга народа» и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 20:57
Экономика

СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц

Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено в 22:13
Кино

Принц Чарльз может сыграть в фильме о Джеймсе Бонде

Принца Чарльза пригласили на небольшую роль в предстоящем боевике "Джеймс Бонд 25".
Обновлено в 08:58
Происшествия

В Чикаго произошла стрельба, есть пострадавшие

В результате стрельбы в Чикаго (штат Иллинойс) пострадали как минимум семь человек. Об этом 4 августа написала газета Chicago Sun Times.
Обновлено в 11:32
Технологии

На пути к «умному» горнодобывающему предприятию

Сегодня на комбинате реализуется стратегия цифровой трансформации, в рамках которой внедряются технологии нейросетей, обработки больших данных, «умного» производства и целый ряд других технологий.
Обновлено в 21:34
Наука

Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском

Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено в 22:24
Общество

В Москве зафиксированы рекордные холода для августа

Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии

Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).
Обновлено в 12:48
Здоровье

Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик

В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено в 22:29
Происшествия

Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске

Обновлено в 13:59
Общество

Опрос: более 60% россиян выезжают летом на дачу

По данным исследования, большинство россиян в летний сезон с разной регулярностью выезжают на дачу (62%), причем 20% бывают там еженедельно, а 8% практически все лето живут за городом.
Обновлено в 20:07
Происшествия

В Мексике могут запросить экстрадицию стрелка из Техаса

При стрельбе в Эль-Пасо погибли шестеро мексиканцев Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мехико может запросить экстрадицию стрелка из Техаса, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:41
Политика

Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение

Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне

Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне.
Обновлено в 20:07
Путешествия

Определены самые популярные у российских туристов авиамаршруты

Эксперты изучили бронирования авиабилетов за последний год и определили маршруты, которые чаще выбирают мужчины, и города, куда чаще отправляются женщины.
Обновлено в 20:43
Наука

Жёлтые очки не помогают следить за дорогой ночью

Обновлено в 08:58
Политика

Германию и США обвинили во вмешательстве в дела России

Министерство иностранных дел России обвинило США и Германию во вмешательстве во внутренние дела страны.
Обновлено в 14:13
Общество

Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью

Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Здоровье

Приморский край стал самым ВИЧ-инфицированным на всем Дальнем Востоке

В документ под названием «Социально значимые заболевания населения России в 2018 году» обозначена статистика, сколько людей в России больны ВИЧ-инфекцией, сообщает РИА «Восток-Медиа» Так, согласно опубликованным на официальном сайте Министерства здравоохранения РФ данным, Приморский край стоит на первом месте по всему Дальнему Востоку по количеству людей, которые являются носителями ВИЧ.
Обновлено в 20:53
Общество

Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.
Обновлено в 18:10
Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Дибалы

Обновлено в 17:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Макс Ферстаппен
Потомственный нидерландский автогонщик. Пилот команды «Ред Булл Рейсинг» Формулы-1, победитель гонки Формула-3 Мастерс 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Льюис Хэмилтон
Британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Пятикратный чемпион мира 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное