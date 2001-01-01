Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при ВенгрииPrognozist 10:58
Гран-при Венгрии давно известна низкими тенденциями для обгонов, фактор поула был колоссальным: Хэмилтон на протяжении всей гонки пытался любыми способами обойти Ферстаппена и благодаря питстопу это все-таки удалось сделать за 4 круга до финиша.
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