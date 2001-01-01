Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при ВенгрииВести.Ru 11:09
Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон. Выступающий за Toro Rosso Даниил Квят пришел на финиш пятнадцатым.
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Наука
Ученые разработали новый метод прогнозирования извержения вулканов
Обновлено вчера в 00:42
Здоровье
В три больницы Псковской области поступили передвижные медицинские комплексы
Медицинские передвижнЫе комплексы приобретены в рамках проекта «Здравоохранение» для повышения доступности медицинских услуг.
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Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Обновлено в 15:51
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Общество
Лидер группы «Чайф» назвал интернет-терроризмом комментарии в соцсетях
Поводом для негатива стало участие группы «Чайф» в фестивале «Шашлык Live», который мэрия Москвы провела накануне во время протестов.
Обновлено в 16:00
Экономика
ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона
В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 14:36
Футбол
«Барселона» обыграла «Арсенал» в матче за Кубок Жоана Гампера
Испанская "Барселона" оказалась сильнее английского "Арсенала" в матче за Кубок Жоана Гампера со счетом 2:1.
Обновлено в 16:14
Происшествия
Министра в Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволила премьер-министр Виорика Дэнчилэ после слов насчет подвергшейся нападению водителя девочке, сообщила Дэнчиле в Facebook.
Обновлено в 08:37
Футбол
«Рубин» показал речь Шаронова в раздевалке после поражения от ЦСКА
"Рубин" опубликовал в Twitter видео с речью тренера Романа Шаронова после поражения от ЦСКА (0:1).
Обновлено в 16:16
Армия и оружие
Минобороны РФ разоблачило фейки о ситуации в Идлибе
Pr Scr: youtube.com / Минобороны России Начальник Главного оперативного управления российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской в конце июля во время брифинга разоблачил антироссийские фейки, распространяемые западными организациями.
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес
Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
Обновлено в 05:26
Политика
МИД РФ предупредил о тропическом шторме в Японии и Южной Корее
Тропический шторм "Франсиско" угрожает наводнениями Японии и Южной Корее, сообщил ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в твиттере.
Обновлено в 16:06
Происшествия
В Огайо в результате стрельбы погибли девять человек
Обновлено в 05:30
Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Уфой» и набрал первое очко в РПЛ
В воскресенье поздно вечером в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК "Сочи" сыграл вничью с "Уфой" - 0:0. Таким образом, хозяева набрали свое первое очко в первенстве и ушли с последнего места в турнирной таблице.
Обновлено в 16:24
Происшествия
В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи
Парень сбросил 6-летнего мальчика со смотровой платформы на десятом этаже галереи "Тейт Модерн", перекинув его через полутораметровое ограждение.
Обновлено в 15:30
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Англии
Больше команды забить не сумели, поэтому судьба матча решалась в серии послематчевых пенальти.
Обновлено в 12:44
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:19
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Семь человек пострадали в массовом ДТП в Новгородской области
Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, среди пострадавших двое детей.
Обновлено в 09:25
Спорт
Российские волейболистки вышли на Олимпиаду 2020 года
Женская сборная России по волейболу одержала победу над Южной Кореей в матче квалификации к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
Обновлено в 15:35
Политика
Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии
Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.
Обновлено вчера в 07:32
Футбол
Григорян: «Тамбов» не наиграл на поражение, но и на победу тоже
Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" (0:1).
Обновлено в 12:27
Футбол
Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года
Обновлено в 16:15
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Экономика
Почему стало резко расти число нелегальных мигрантов?
За год число трудовых мигрантов увеличилось в России с 4,2 млн до 4,4 млн человек, – подсчитали эксперты РАНХиГС.
Обновлено в 17:07
Общество
Сильный ливень в Ростове повалил деревья и подтопил дома
Сильный дождь в Ростове-на-Дону в воскресенье вечером повалил как минимум 27 деревьев и подтопил несколько домов, сообщает администрация города.
Обновлено в 15:43
Политика
Захарова: Санкции США доказывают сфабрикованность «дела Скрипалей»
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", новые санкции США против РФ в рамках дела Скрипалей - "мощнейшее доказательство" того, что обнародованная Лондоном история по этому делу придумана с целью провокации.
Обновлено в 14:15
Экономика
Александр Габуев о том, почему дедолларизация не ведет к юанизации
Если в 2018-м на долю доллара США приходилось 75,8% товарооборота с КНР, то в первом квартале 2019 года — всего 55,6%. Данные по валютам, которые принимают в оплату российские экспортеры в Китай, говорят об успехах дедолларизации еще более красноречиво.
Обновлено 01 августа в 19:02