Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при ВенгрииPrognozist вчера в 10:58
Гран-при Венгрии давно известна низкими тенденциями для обгонов, фактор поула был колоссальным: Хэмилтон на протяжении всей гонки пытался любыми способами обойти Ферстаппена и благодаря питстопу это все-таки удалось сделать за 4 круга до финиша.
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Хэмилтон оторвался на подиуме «Гран-при Венгрии». Это сняла камера на бутылке шампанского
Спорт-Экспрессвчера в 14:39
Хэмилтон перехитрил Ферстаппена, а Квят – сам себя. Итоги «Гран-при Венгрии»
Советский спортвчера в 12:13
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Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
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Посетитель кафе на севере Москвы жестоко избил оппонента
На севере Москвы посетители одного из кафе на Бескудниковском бульваре принялись выяснять отношения.
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Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
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Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
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Наука
Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском
Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
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Происшествия
Прокуратура США потребовала казни стрелка в Техасе
Прокуратура США будет добиваться вынесения смертного приговора стрелку из техасского Эль-Пасо, в результате действий которого погибли 20 человек.
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Экономика
СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц
Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Начало этой недели в Екатеринбурге будет дождливым и ветреным
Август не спешит радовать екатеринбуржцев жаркой погодой. По данным уральского Гидрометцентра, начало этой недели в городе будет дождливым.
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Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Здоровье
Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик
В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
«Я всегда преследовал суть». 175 лет назад родился Илья Репин
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие
Прошло 80 лет со дня гибели советского летчика Михаила Ююкина
5 августа исполняется 80 лет со дня героической гибели советского летчика Михаила Ююкина.
Обновлено в 00:27
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Пентагон планирует разместить ракеты в Азии
Обновлено 03 августа в 11:55
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
Обновлено вчера в 10:53
Общество
Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
Зацепер погиб на крыше «Сапсана» на пути из Петербурга
Высокоскоростной поезд "Сапсан", следовавший из Петербурга в Москву, задержался в пути на 49 минут.
Обновлено в 00:33
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено 03 августа в 13:22
Политика
ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату президентских выборов
Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что наиболее приемлемой датой проведения президентских выборов является 30 августа 2020 года.
Обновлено вчера в 14:19
Экономика
В деле «Восточного» не хватает общения
Постоянно отказывают гражданину Франции и в общении с женой, которая вынуждена одна воспитывать двух дочерей.
Обновлено вчера в 18:34
Армия и оружие
Авиация Минобороны ликвидировала 116 крупных лесных пожаров в Сибири
Обновлено 03 августа в 10:00
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено вчера в 12:15
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
В результате взрыва в Каире погибли 17 человек
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
Армия и оружие
Миссия Турции и Финляндии выполнит наблюдательный полет над Россией
"С 5 по 9 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Турции и Финляндии с аэродрома Кубинка выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на турецком самолете наблюдения СН-235", - говорится в газете со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
Григорян: «Тамбов» не наиграл на поражение, но и на победу тоже
Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" (0:1).
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске
Обновлено вчера в 13:59
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
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