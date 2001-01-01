Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при ВенгрииВести.Ru 11:09
Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон. Выступающий за Toro Rosso Даниил Квят пришел на финиш пятнадцатым.
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Политика
Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение
Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено в 09:16
Единоборства
Россия установила новый рекорд на «Танковом биатлоне»
Российские участники показали лучший результат на трассе, побив собственный рекорд 2017 года, сообщил начальник главного управления боевой подготовки, генерал-полковник Иван Бувальцев.
Обновлено в 10:08
Экономика
Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России
Уточняется, что самые высокие зарплаты у тех, кто занят в отраслях "Добыча полезных ископаемых", "Рыболовство и рыбоводство", "Финансы", IT и "Профессиональная, научная и техническая деятельность".
Обновлено в 18:41
Происшествия
Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль
Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера
«Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара.
Обновлено в 17:47
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма
Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".
Обновлено в 15:13
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 12:15
Политика
Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в Техасе
«Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо», — говорится в телеграмме.
Обновлено в 11:04
Общество
Путин повысил детские пособия до прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении пособий на ребенка до прожиточного минимума.
Обновлено 02 августа в 17:15
Политика
Медведчук назвал путь решения газового вопроса на Украине
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что решение газового вопроса на Украине заключается в одном пути — договориться с Россией.
Обновлено вчера в 14:54
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Авто
Худшие и лучшие машины «Форсажа»
Составлен своеобразный рейтинг автомобилей, которые принимали участие в съемках сериала «Форсаж», начиная с 2001 года.
Обновлено в 10:46
Футбол
Ливерпуль — Манчестер Сити 1:1 (4:5 по пенальти)
В Англии был разыгран первый трофей нового сезона. Матч за Суперкубок Англии начался с быстрого гола.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Возбуждено дело об отмывании ФБК Навального 1 млрд рублей
Обновлено вчера в 08:35
Армия и оружие
Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.
Обновлено в 16:59
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Более 250 выпускников военных ВУЗов и академий прибыли в войска ЦВО
В войска Центрального военного округа (ЦВО) прибыли более 250 выпускников военных высших учебных заведений (ВУЗ), видовых академий, а также Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ВАГШ ВС РФ).
Обновлено в 16:17
Политика
Супруга президента Сирии вылечилась от рака
Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.
Обновлено в 09:17
Гаджеты
Xiaomi патентует смартфон с солнечной батареей
Китайская компания Xiaomi зарегистрировала смартфон с солнечной батареей на задней панели и безрамочным дисплеем.
Обновлено в 16:33
Экономика
Регионы вдохнут Ozon
Онлайн-ритейлер продвинется за счет «Обуви России» Ozon, пытаясь усилить свое присутствие в регионах, планирует до конца 2019 года открыть до 470 новых пунктов выдачи заказов — в первую очередь в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено в 18:34
Авто
Один из самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1 рассказал о личном автопарке
Пилот Renault с неохотой упоминал название команды из Маранелло и не уточнил конкретную модификацию классического спорткара.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес
Появились фото со свадебной церемонии Хайди Клум и Тома Каулитца
6-летняя немецкая модель Хайди Клум и 29-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц устроили из своего бракосочетания «тайну за семью печатями», постарались максимально утаить от окружающих.
Обновлено в 05:50
Политика
ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату президентских выборов
Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что наиболее приемлемой датой проведения президентских выборов является 30 августа 2020 года.
Обновлено в 14:19
Здоровье
Белковые продукты эффективно избавляют от сонливости
По словам ученых, белковые продукты повышают тонус эффективнее, чем кофе с сахаром.
Обновлено в 15:15
Происшествия
Петербургский таксист принял роды у пассажирки из области
Петербургский таксист принял роды у пассажирки из Ленобласти, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на начальницу диспетчерской службы одного из таксопарков города Наталью.
Обновлено в 11:55
Единоборства
Боксера Максима Дадашева похоронили в Петергофе
Российский боксер Максим Дадашев, который скончался спустя несколько дней после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, был похоронен 4 августа на городском кладбище в Петергофе (Санкт-Петербург), сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:05
Интернет
Роскачество рекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Чтобы не стать жертвой киберпреступника, помимо установки антивируса и обновлённого ПО на компьютер, стоит заклеивать камеру и микрофон до востребования.
Обновлено 02 августа в 01:38