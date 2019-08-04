Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при ВенгрииВести.Ru 11:09
Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон. Выступающий за Toro Rosso Даниил Квят пришел на финиш пятнадцатым.
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