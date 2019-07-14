Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»Говорит Москва 10:48

Как передаёт «Интерфакс», российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал девятым.
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Невероятный прорыв Квята и рекорд Хэмилтона. Жаль Шумахер этого не видит

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Льюис Хэмилтон: «Когда ты борешься с напарником – то все иначе»

Sports.ru12:59

Хэмилтон стал рекордсменом Гран-при Великобритании

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Хэмилтон в рекордный шестой раз стал победителем гонки этапа «Формулы-1» в Великобритании

ТАСС10:56

Хэмилтон увеличил преимущество над Боттасом в личном зачёте до 39 очков

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Хэмилтон стал рекордсменом Гран-при Великобритании

Матч ТВ11:03

Льюис Хэмилтон: «Всегда верю в свои способности»

Спорт-Экспресс12:13
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Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому

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Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
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Дмитрий Селюк: «Бенито лучше многих, точно лучше Эдера»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поздравил своего клиента Бенито, который выступает в «Тамбове», с дебютом в РПЛ.
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В НАТО заявили о «последнем шансе» России для сохранения ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на России.
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Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

Обновлено в 07:05
Футбол

Крылья Советов в Самаре обыграли ЦСКА

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Политика

Захарова призвала Киев к обновлению представлений о ценностях Европы

Позже в Киеве заявили, что ключевой темой разговора стало освобождение украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 14:12
Финансы

Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет

Европейская валюта при аналогичном сценарии может подешеветь до 69,5-70,5 рубля.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика

Все меньше предпринимателей верят в рост российской экономики

Больше всего бизнес беспокоит слабый конечный спрос – это показало исследование ВЦИОМ.
Обновлено в 18:03
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Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна

Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено в 12:18
Политика

Пушков объяснил, почему США хотят помешать «Северному потоку — 2»

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты стремятся помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2", чтобы вынудить европейские страны закупать американский СПГ.
Обновлено в 17:42
Политика

Аслан Бжания отказался от участия в выборах президента Абхазии

Лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Абхазии по состоянию здоровья и призвал поддержать главу партии "Амцахара" Алхаса Квицинию.
Обновлено в 16:06
Общество

Россияне смогут снять наличные в кассах магазинов

Эксперимент со снятием наличных с карт в кассах магазинов планируется расширить на всю Россию.
Обновлено в 18:57
Общество

Синоптики обещают возвращение летней погоды в Центральную Россию

Летняя погода вернётся в центральную часть европейской России с начала предстоящей недели.
Обновлено в 15:36
Происшествия

В СПЧ Чечни прокомментировали историю с вывозом молодой москвички

Обновлено в 12:49
Происшествия

В Хабаровске после наезда полицейского на пешеходов завели дело

Обновлено в 04:03
Экономика

Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду

В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено вчера в 04:27
Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено в 14:37
Происшествия

Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
Обновлено в 16:25
Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

Обновлено в 14:06
Авто

Рендер концепт-кара LADA X-Flow появился в Сети

LADA X-Flow – курсовой проект, выполненный Разумовым во времена учебы в Московском политехническом университете.
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Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Авто

Новый Ford Bronco получит подвеску внедорожника Everest

Возрожденный американский пикап получил шасси от внедорожника Everest. Новый пикап Ford Bronco 2020 года был замечен во время испытаний.
Обновлено в 09:18
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Правительство РФ одобрило пособие на детей для малоимущих семей

Пособие на детей от 1,5 до 3 лет для семей за чертой бедности будет повышено до уровня прожиточного минимума, согласно проекту поправок, опубликованному 13 июля на сайте Правительства РФ.
Обновлено вчера в 05:21
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Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе

Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.
Обновлено в 16:37
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»

Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.
Обновлено в 13:31
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Стас Пьеха обвинил Первый канал в плохом монтаже его выступления

Обновлено в 13:00
Футбол

Капитан «Сочи»: «Со стороны Жиго было нарушение»

На мой взгляд, со стороны Жиго было нарушение правил.
Обновлено в 11:01
Автоспорт

Даниил Квят: фантастическая гонка, но результат мог быть и лучше

Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, которая для него закончилась финишем в очковой зоне – на девятом месте.
Обновлено в 13:38
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Российский автогонщик, чемпион серии GP3, пилот Формулы-1.
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Льюис Хэмилтон
Британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Пятикратный чемпион мира 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годов.
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