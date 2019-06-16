Кино

«Люди в черном» возглавили российский кинопрокатГазета.Ru 17:32

Фильм "Люди в черном: Интернэшнл" возглавил российский кинопрокат по итогам выходных.
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«Люди в чёрном: Интернэшнл» стали лидерами по сборам в России за выходные

RT на русском18:45

Сиквелы, ребуты и ремейки: какие киносерии ждёт перезапуск

Фильм Про03:47

Новые «Люди в черном» возглавили российский кинопрокат по итогам выходных

РЕН ТВ17:38

Новые «Люди в черном» возглавили российский кинопрокат по итогам выходных

ТАСС17:19

«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат

Газета.Ru17:32

«Король Лев», «Однажды в Голливуде» и другие самые ожидаемые премьеры лета

МИР 2404:26

Новые «Люди в чёрном» стали лидером российского кинопроката за выходные

Life.ru17:54
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Армия и оружие

Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»

Обновлено в 19:04
Музыка

Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым

Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Армия и оружие

СИПРИ представил доклад о модернизации ядерного оружия в мире

Атомное оружие в мире сокращается по количеству, однако ядерные державы не готовы в обозримом будущем отказаться от него и занимаются его модернизацией, говорится в докладе о положении ядерных вооружений, опубликованном в понедельник Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (СИПРИ).
Обновлено в 19:10
Гаджеты

Названы лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей

В рейтинг вошли смартфоны стоимостью до 500 долларов или около 30 тысяч рублей.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю

Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
Обновлено в 12:31
Футбол

L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара

По данным L’Equipe, руководство парижского клуба не будет возражать против трансфера футболиста, если получит крупное предложение.
Обновлено в 16:04
Интернет

Mail.ru Group выпустила голосового помощника Марусю

Mail.ru Group представила голосового помощника Марусю.
Обновлено в 18:17
Экономика

Сотрудников «Тинькофф банка» попросили не называть свое место работы банком

На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» – плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».
Обновлено в 16:46
Технологии

Платформу с аналитикой рынка онлайн-торговли запускает «Яндекс.Маркет»

Пока онлайн-платформа функционирует в тестовом режиме. Полноценный запуск запланирован на конец года.
Обновлено в 13:38
Политика

Трамп поблагодарил Израиль за присвоение его имени поселку на Голанах

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с решением о строительстве на Голанских высотах поселка и присвоении ему имени "Рамат-Трамп" ("Высоты Трампа") в честь президента США.
Обновлено в 17:03
Гаджеты

Список смартфонов Samsung, которые получат Android 10

Ведущие производители спешат порадовать своих поклонников свежим обновление до Android 10.
Обновлено в 14:16
Политика

Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина

Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Политика

Экстренно госпитализирован глава Дагестана

Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве.
Обновлено в 19:06
Армия и оружие

Бой двух советских танков в Ливии попал на видео

На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Интернет

Сила пароля: как уберечь гаджеты от взлома

Чтобы злоумышленники не могли получить доступ к видео, эксперт рекомендует заменить на устройстве заводской пароль своим — сложным.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие

Отдать «хвосты»: Минобороны усложняет экзамены в военных вузах

Проверка на практиках Как сообщили "Известиям" в Минобороны, ведомством уже разработаны изменения в приказ министра № 670, который регламентирует организацию образовательной деятельности в военных вузах.
Обновлено в 17:01
Экономика

Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте

Плата ежегодно индексируется на размер инфляции либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»

Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.
Обновлено в 03:54
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»

Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Общество

Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро

Первый рисунок художника Поля Гогена, на котором изображено швейцарское шале, ушел с молотка во Франции в воскресенье за 80 тысяч евро, сообщает швейцарская газета Matin.
Обновлено в 18:14
Общество

Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве

В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей

Как выяснилось, во время гастролей артистка отравилась. На основании этого она была вынуждена отменить сразу несколько важных дел.
Обновлено в 07:05
Здоровье

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства

В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено в 17:01
Общество

Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят

Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено вчера в 15:39
Политика

Байден опережает Трампа в предвыборном рейтинге

Бывший вице-президент США Джо Байден (Демократическая партия) обошел главу страны Дональда Трампа (Республиканская партия) в очередном предвыборном рейтинге Fox News.
Обновлено в 16:59
Происшествия

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.
Обновлено в 04:28
Футбол

«Арсенал» объявил о переходе Луценко

Руководство тульского «Арсенала» объявило о подписании контракта с Евгением Луценко.
Обновлено в 14:15
Технологии

В Сети появилась новая оптическая иллюзия с шарами

Обновлено в 15:20
Общество

Светофор для еды: ГОСТ для маркировки продуктов вводят в России

ФИЦ питания и биотехнологии подготовил ГОСТ на так называемый "светофор" для еды, который будет информировать покупателей о доли в продуктах критически значимых веществ.
Обновлено в 17:39
Происшествия

Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции

Обновлено в 10:50
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