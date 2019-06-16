Кино
«Люди в черном» возглавили российский кинопрокатГазета.Ru 17:32
Фильм "Люди в черном: Интернэшнл" возглавил российский кинопрокат по итогам выходных.
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Музыка
Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Армия и оружие
СИПРИ представил доклад о модернизации ядерного оружия в мире
Атомное оружие в мире сокращается по количеству, однако ядерные державы не готовы в обозримом будущем отказаться от него и занимаются его модернизацией, говорится в докладе о положении ядерных вооружений, опубликованном в понедельник Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (СИПРИ).
Обновлено в 19:10
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей
В рейтинг вошли смартфоны стоимостью до 500 долларов или около 30 тысяч рублей.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю
Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
Обновлено в 12:31
Футбол
L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара
По данным L’Equipe, руководство парижского клуба не будет возражать против трансфера футболиста, если получит крупное предложение.
Обновлено в 16:04
Интернет
Mail.ru Group выпустила голосового помощника Марусю
Mail.ru Group представила голосового помощника Марусю.
Обновлено в 18:17
Экономика
Сотрудников «Тинькофф банка» попросили не называть свое место работы банком
На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» – плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».
Обновлено в 16:46
Технологии
Платформу с аналитикой рынка онлайн-торговли запускает «Яндекс.Маркет»
Пока онлайн-платформа функционирует в тестовом режиме. Полноценный запуск запланирован на конец года.
Обновлено в 13:38
Политика
Трамп поблагодарил Израиль за присвоение его имени поселку на Голанах
Президент США Дональд Трамп выразил благодарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с решением о строительстве на Голанских высотах поселка и присвоении ему имени "Рамат-Трамп" ("Высоты Трампа") в честь президента США.
Обновлено в 17:03
Гаджеты
Список смартфонов Samsung, которые получат Android 10
Ведущие производители спешат порадовать своих поклонников свежим обновление до Android 10.
Обновлено в 14:16
Политика
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Политика
Экстренно госпитализирован глава Дагестана
Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве.
Обновлено в 19:06
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Интернет
Сила пароля: как уберечь гаджеты от взлома
Чтобы злоумышленники не могли получить доступ к видео, эксперт рекомендует заменить на устройстве заводской пароль своим — сложным.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие
Отдать «хвосты»: Минобороны усложняет экзамены в военных вузах
Проверка на практиках Как сообщили "Известиям" в Минобороны, ведомством уже разработаны изменения в приказ министра № 670, который регламентирует организацию образовательной деятельности в военных вузах.
Обновлено в 17:01
Экономика
Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте
Плата ежегодно индексируется на размер инфляции либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»
Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.
Обновлено в 03:54
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Общество
Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро
Первый рисунок художника Поля Гогена, на котором изображено швейцарское шале, ушел с молотка во Франции в воскресенье за 80 тысяч евро, сообщает швейцарская газета Matin.
Обновлено в 18:14
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей
Как выяснилось, во время гастролей артистка отравилась. На основании этого она была вынуждена отменить сразу несколько важных дел.
Обновлено в 07:05
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства
В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено в 17:01
Общество
Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят
Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Байден опережает Трампа в предвыборном рейтинге
Бывший вице-президент США Джо Байден (Демократическая партия) обошел главу страны Дональда Трампа (Республиканская партия) в очередном предвыборном рейтинге Fox News.
Обновлено в 16:59
Происшествия
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.
Обновлено в 04:28
Футбол
«Арсенал» объявил о переходе Луценко
Руководство тульского «Арсенала» объявило о подписании контракта с Евгением Луценко.
Обновлено в 14:15
Технологии
В Сети появилась новая оптическая иллюзия с шарами
Обновлено в 15:20
Общество
Светофор для еды: ГОСТ для маркировки продуктов вводят в России
ФИЦ питания и биотехнологии подготовил ГОСТ на так называемый "светофор" для еды, который будет информировать покупателей о доли в продуктах критически значимых веществ.
Обновлено в 17:39