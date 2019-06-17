Кино
«Люди в черном» возглавили российский кинопрокатГазета.Ru вчера в 17:32
Фильм "Люди в черном: Интернэшнл" возглавил российский кинопрокат по итогам выходных.
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Армия и оружие
Польша разместит американских военных в шести точках
Обновлено в 06:19
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Политика
Уехавшие на Украину крымчане захотели российское гражданство
24 апреля и 1 мая президент России Владимир Путин двумя своими указами распорядился упростить выдачу российского гражданства жителям Донбасса, а также украинцам, родившимся или жившим в Крыму или Севастополе и уехавшим до присоединения полуострова к России.
Обновлено в 02:17
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Происшествия
ДТП на Ставрополье: количество пострадавших увеличилось
Представитель управления ГИБДД по Ставропольскому краю Евгений Синицын сообщил, что после аварии с участием микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai одиннадцать человек доставлены в больницу Невинномысска.
Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Здоровье
Названы пять эмоций, которые сильнее всего подрывают здоровье
Эксперты назвали пять эмоций, подверженность которым может привести к серьезным проблемам со здоровьем, сообщает МедикФорум.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
В Минэнерго прокомментировали статью о кибератаках США на Россию
The New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Обновлено в 04:24
Политика
В Иране объявили о новых сокращениях обязательств страны по СВПД
Представитель Организации по атомной энергетике Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил о новых сокращениях обязательств страны в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 04:27
Религия
17 июня православные отмечают День Святого Духа
Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Общество
Итальянского Джорджа Клуни задержали в Таиланде
Итальянца Франческо Галделли, который выдавал себя за актера Джорджа Клуни, задержали в Таиланде.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»
Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".
Обновлено вчера в 14:37
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Авто
Совет директоров компании «АвтоВАЗ» возглавил Николя Мор
В рамках Годового общего собрания акционеров «АвтоВАЗа», которое состоялось 14 июня 2019 года, был выбран старший вице-президент, а также председатель направления Евразия Renault Groupe Николя Мор.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Лазарев выложил фото своего отдыха с Малиновским в США
Российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в Сети несколько фотоснимков со своего отдыха в США, куда он накануне отправился в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского.
Обновлено вчера в 16:06
Общество
Идею отмены НДФЛ для студентов одобрили в Госдуме
Думский комитет по бюджету и налогам поддержал законопроект об освобождении студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) при получении ими материальной помощи.
Обновлено в 04:58
Авто
Названы комплектации и цены на Renault Arkana
Компания Renault назвала комплектации и цены нового кроссовера Arkana.
Обновлено в 05:56
Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Футбол
Бериссо выступил против выступления Японии и Катара на Кубке Америки
Главный тренер сборной Парагвая Эдуардо Бериссо высказал мнение, что в Кубке Америки должны принимать участие только команды Южной, Центральной и Северной Америки.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Полпред президента взял под контроль ситуацию в Чемодановке
Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров взял ситуацию в селе Чемодановка Пензенской области под личный контроль, сообщает его пресс-служба.
Обновлено в 05:18
Авто
Введение новых правил автотюнинга отложили на год
Новые правила процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступят в силу с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:13
Происшествия
Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение
Московский районный суд Петербурга переквалифицировал состав преступления в деле калининградского журналиста и экс-замполпреда в СЗФО с вымогательства на самоуправство.
Обновлено в 05:48
Политика
Ушел из жизни бывший первый зампред КГБ СССР Филипп Бобков
Бывший первый зампред КГБ СССР, генерал армии Филипп Бобков ушел из жизни в возрасте 93 лет.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Беременная возлюбленная Тимати Анастасия Решетова покинула Россию
Возлюбленная рэпера Тимати модель Анастасия Решетова покинула Россию, чтобы провести время перед родами на берегу океана.
Обновлено вчера в 16:59
Экономика
Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком
Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
Обновлено в 01:27
Футбол
Футбольный клуб «Уфа» вышел из отпуска
Второй сбор «Уфы» пройдёт на той же базе в Майрхофене с 1 по 11 июля.
Обновлено в 05:57
Авто
В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4
В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).
Обновлено вчера в 14:31
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15