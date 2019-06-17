Кино

«Люди в черном» возглавили российский кинопрокатГазета.Ru вчера в 17:32

Фильм "Люди в черном: Интернэшнл" возглавил российский кинопрокат по итогам выходных.
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Фильм «Люди в черном: Интернэшнл» возглавил российский прокат за выходные

Известия06:04

«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат

Газета.Ruвчера в 17:32

«Люди в чёрном: Интернэшнл» стали лидерами по сборам в России за выходные

RT на русскомвчера в 18:45

Новые «Люди в черном» возглавили российский кинопрокат по итогам выходных

ТАССвчера в 17:19

Фильм «Люди в черном: Интернэшнл» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости02:58

«Люди в черном», о которых никто не просил

Properm.ru15 июня в 05:24

Прокат «Людей в черном 4» начался неудачно

Kinonews.ru14 июня в 17:23
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
Армия и оружие

Польша разместит американских военных в шести точках

Обновлено в 06:19
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане

Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Политика

Уехавшие на Украину крымчане захотели российское гражданство

24 апреля и 1 мая президент России Владимир Путин двумя своими указами распорядился упростить выдачу российского гражданства жителям Донбасса, а также украинцам, родившимся или жившим в Крыму или Севастополе и уехавшим до присоединения полуострова к России.
Обновлено в 02:17
Экономика

В России возобновился рост числа банкротств компаний

Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Происшествия

ДТП на Ставрополье: количество пострадавших увеличилось

Представитель управления ГИБДД по Ставропольскому краю Евгений Синицын сообщил, что после аварии с участием микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai одиннадцать человек доставлены в больницу Невинномысска.
Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Здоровье

Названы пять эмоций, которые сильнее всего подрывают здоровье

Эксперты назвали пять эмоций, подверженность которым может привести к серьезным проблемам со здоровьем, сообщает МедикФорум.
Обновлено вчера в 16:18
Политика

В Минэнерго прокомментировали статью о кибератаках США на Россию

The New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Обновлено в 04:24
Политика

В Иране объявили о новых сокращениях обязательств страны по СВПД

Представитель Организации по атомной энергетике Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил о новых сокращениях обязательств страны в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 04:27
Религия

17 июня православные отмечают День Святого Духа

Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Пугачева купила место на кладбище

Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Общество

Итальянского Джорджа Клуни задержали в Таиланде

Итальянца Франческо Галделли, который выдавал себя за актера Джорджа Клуни, задержали в Таиланде.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие

Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»

Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".
Обновлено вчера в 14:37
Общество

ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Авто

Совет директоров компании «АвтоВАЗ» возглавил Николя Мор

В рамках Годового общего собрания акционеров «АвтоВАЗа», которое состоялось 14 июня 2019 года, был выбран старший вице-президент, а также председатель направления Евразия Renault Groupe Николя Мор.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Лазарев выложил фото своего отдыха с Малиновским в США

Российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в Сети несколько фотоснимков со своего отдыха в США, куда он накануне отправился в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского.
Обновлено вчера в 16:06
Общество

Идею отмены НДФЛ для студентов одобрили в Госдуме

Думский комитет по бюджету и налогам поддержал законопроект об освобождении студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) при получении ими материальной помощи.
Обновлено в 04:58
Авто

Названы комплектации и цены на Renault Arkana

Компания Renault назвала комплектации и цены нового кроссовера Arkana.
Обновлено в 05:56
Политика

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Футбол

Бериссо выступил против выступления Японии и Катара на Кубке Америки

Главный тренер сборной Парагвая Эдуардо Бериссо высказал мнение, что в Кубке Америки должны принимать участие только команды Южной, Центральной и Северной Америки.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Полпред президента взял под контроль ситуацию в Чемодановке

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров взял ситуацию в селе Чемодановка Пензенской области под личный контроль, сообщает его пресс-служба.
Обновлено в 05:18
Авто

Введение новых правил автотюнинга отложили на год

Новые правила процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступят в силу с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:13
Происшествия

Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение

Московский районный суд Петербурга переквалифицировал состав преступления в деле калининградского журналиста и экс-замполпреда в СЗФО с вымогательства на самоуправство.
Обновлено в 05:48
Политика

Ушел из жизни бывший первый зампред КГБ СССР Филипп Бобков

Бывший первый зампред КГБ СССР, генерал армии Филипп Бобков ушел из жизни в возрасте 93 лет.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Беременная возлюбленная Тимати Анастасия Решетова покинула Россию

Возлюбленная рэпера Тимати модель Анастасия Решетова покинула Россию, чтобы провести время перед родами на берегу океана.
Обновлено вчера в 16:59
Экономика

Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком

Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
Обновлено в 01:27
Футбол

Футбольный клуб «Уфа» вышел из отпуска

Второй сбор «Уфы» пройдёт на той же базе в Майрхофене с 1 по 11 июля.
Обновлено в 05:57
Авто

В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4

В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).
Обновлено вчера в 14:31
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
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