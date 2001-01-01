Общество
Люди с инвалидностью могут улучшить финансовые показатели работодателей
Люди с инвалидностью могут улучшить финансовые показатели работодателейТАСС10:43
Финансовые показатели компаний, принимавших на работу людей с инвалидностью, оказались выше, чем у организаций, которые не практикуют инклюзивное трудоустройство.
ТАСС10:43
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Общество
ФСИН: причастные к нарушениям в условиях содержания Цеповяза уволены
Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко заверил, что все сотрудники ИК-3 в Амурской области, причастные к нарушениям в условиях содержания осужденного по делу «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза, уволены.
Обновлено в 17:00
Общество
Мосгорсуд отказался освободить Льва Пономарева
Мосгорсуд отказался отменить административный арест руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия, однако сократил его с 25 до 16 суток, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 18:20
Путешествия
«ИрАэро» сообщила о приостановке полетов по нескольким направлениям
Авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские Санью и Хайкоу, а также перевозки в ряд российских городов из-за долгов туроператора «Жемчужная река».
Обновлено в 20:19
Общество
Певицу Шакиру подозревают в уклонении от налогов в Испании
Колумбийская поп-исполнительница Шакира подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,5 млн евро в Испании.
Обновлено в 20:19
Общество
Федеральный перечень школьных учебников в РФ сокращен на треть
"По итогам голосования членами совета принято решение сформировать базовую часть федерального перечня учебников на основе 863 наименований учебников, прошедших дополнительную экспертизу и получивших положительные экспертные заключения, подтверждая их высокое качество и актуальность содержания", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения, преступившем в "Интерфакс" в пятницу.
Обновлено в 20:04
Общество
Париж 8 декабря станет закрытым городом
Столице грозит очередная "черная суббота": радикальные участники протеста 1 декабря учинили погром на Елисейских Полях у Триумфальной арки и теперь адресуют правительству новые ультиматумы в социальных сетях.
Обновлено в 16:31
Общество
Священнослужитель тайно хвастался одеждой люксовых брендов в соцсетях
Баскаков под ником @archpriesttver хвастался подписчикам туфлями и сумками Gucci, чемоданом и тапками Louis Vuitton и прочими дорогими вещами.
Обновлено в 18:11
Общество
Биологи просят москвичей не приставать к пьяным свиристелям
Обновлено в 17:02
Общество
В США обнаружен самый маленький бычок в мире
В ветеринарной клинике при университете штата Миссисипи врачи обследовали, возможно, самого маленького бычка в мире и рассказали об этом в социальной сети.
Обновлено в 19:59
Общество
Первый канал извинился за выданного за украинца на Майдане белоруса
Ранее блогер Илья Варламов заметил, что в сюжете Первого канала, посвященном годовщине Евромайдана, под видом участника тех событий показан другой человек.
Обновлено в 13:45
Общество
Мамаев рассказал о планах на будущее
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, находящийся в Бутырском СИЗО, рассказал о планах на будущее.
Обновлено в 19:17
Общество
В Нижнем Новгороде отменили концерт панк-группы «Френдзона»
Концерт панк-группы "Френдзона", запланированный на 7 декабря, отменен в Нижнем Новгороде, сообщается в социальной сети "ВКонтакте" на странице группы.
Обновлено в 15:36
Общество
Капсульный отель открылся в аэропорту Пулково в Петербурге
За 2018 год новый терминал аэропорта принял более 17 млн пассажиров. Ранее капсульный отель открылся в аэропорту Внуково.
Обновлено в 15:04
Общество
Илья Красильщик покидает пост издателя «Медузы»
Илья Красильщик покидает пост издателя «Медузы» с 1 января 2019 года, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 09:47
Общество
Власти Башкирии и БСК договорились о сырьевой базе для компании
Обновлено в 16:13