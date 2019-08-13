Шоу-бизнес
Люди не поверили, что Ольга Бузова является блокадницейИнформационное агентство FederalCity вчера в 09:19
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Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Происшествия
В Ленобласти восстановили движение на М-10 после ДТП с пострадавшими
В Тосненском районе Ленинградской области на участке федеральной автодороги М-10 «Россия» (Москва-Петербург) восстановили штатное движение автотранспорта после крупного ДТП с участием трех автомобилей, в котором утром 14 августа пострадали пять человек, включая ребенка.
Обновлено в 04:37
Политика
Либертарианская партия подала заявку на шествие 25 августа
Обновлено вчера в 17:14
Авто
BMW показала гибридный BMW 330e
Новинка получила гибридную силовую установку с отдачей в 292 л.с. Актуальное поколение BMW 3-Series было презентовано год назад, а теперь баварская марка готовится к новой премьере – гибридной версии модели BMW 330e.
Обновлено в 03:08
Интернет
Facebook признал прослушивание голосовых сообщений пользователей
Компания Facebook платила сотням подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей приложений, принадлежащих корпорации.
Обновлено в 04:25
Футбол
Тренер «Краснодара» рассказал о победе над «Порту» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев оценил победу подопечных над португальским «Порту» (3:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер
Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Общество
Минобрнауки ужесточило правила контактов ученых с иностранцами
Министерство образования и науки ужесточило правила контактов российских ученых с иностранными, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:51
Происшествия
Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения на Оби
Теплоход с десятками пассажирами едва не разбился о камни на реке Обь под Барнаулом.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Под Омском почти 400 человек ищут пропавшего трехлетнего мальчика
В Омской области потерялся трехлетний мальчик. Поисками ребенка занимаются 400 человек.
Обновлено в 02:02
Музыка
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Общество
Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми
37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.
Обновлено в 03:48
Политика
Danone представила доказательства найма выпускников крымских вузов
В Danone заявили, что у них работают выпускники таких крымских вузов, как: Ранее МИД обратил внимание, что дипломы крымских учебных заведений обладают тем же статусом, что и аналогичные документы, выданные на территории всей России.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТП
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал до октября водителя автомобиля Kia Rio Владимира Васильева, который, по версии следствия, стал виновником аварии с двумя погибшими в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 04:56
Политика
Посол Китая: Пекин ценит сотрудничество с Москвой в сфере безопасности
Китай высоко ценит совместную работу с Россией в сфере обеспечения безопасности в регионе.
Обновлено в 04:15
Энергетика
Приемный терминал для «Турецкого потока» построен на 95%
Строительство приемного терминала для морского газопровода «Турецкий поток» близ населенного пункта Кыйыкей в регионе Фракия в западной части Турции завершено на 95%.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
Россия отказалась отвечать МАГАТЭ о причинах взрыва в Белом море
Россия отказалась отвечать МАГАТЭ о причинах и характере взрыва ядерного источника в Белом море, который случился 8 августа 2019 года, сообщает «Фонтанка».
Обновлено в 03:43
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено вчера в 05:24
Политика
Украина передала Нидерландам материалы дела MH17
«22 июля 2019 года материалы уголовного дела относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 УПК Украины», — говорится в ответе.
Обновлено в 04:48
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Медведь разрыл могилу и утащил тело в Хабаровском крае
В Хабаровском крае на кладбище в Комсомольске-на-Амуре медведь разрыл могилу и утащил тело умершего человека.
Обновлено в 02:33
Экономика
В России вынесли первый приговор по статье о манипулировании рынком
Казанский суд назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы бывшему трейдеру банка "Ак Барс" Артему Люлинскому по статье о манипулировании рынком (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ).
Обновлено в 03:04
Общество
Сервис заказа такси «Ситимобил» появится в Казани
До конца 2019 года сервис интернет-заказа такси «Ситимобил» начнет работать в 10 городах-миллионниках, включая Санкт-Петербург и Казань, передают «Ведомости».
Обновлено в 03:51
Единоборства
Фьюри: теперь никто не любит Джошуа, его нокаутировал толстяк
Джошуа был настоящим колоссом из мрамора, но затем его победили, теперь его не любят, его нокаутировал толстяк.
Обновлено в 03:52
Политика
МИД Китая вновь призвал США «не совать нос в дела Гонконга»
Китай еще раз настоятельно призывает США не вмешиваться в дела Гонконга, заявили РИА Новости в МИД КНР после того, как президент США Дональд Трамп написал, что китайская армия стягивается к границе с Гонконгом.
Обновлено в 04:53
Экономика
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено вчера в 11:19