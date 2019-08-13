Кадр из видео в instagram.com - @buzova86 - Бузова назвала себя блокадницей.

Люди не поверили, что Ольга Бузова является блокадницей

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