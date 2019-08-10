Происшествия
Любовь Соболь задержана после обысков в центре сбора подписейЭхо Москвы 11:30
Как сообщил "Эху Москвы" ее адвокат Иван Сустин, в отношении Соболь, вероятно, составят административный проток из-за одной из последних акций протеста.
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Происшествия
Шесть человек пострадали из-за взрыва на газовой заправке в Ингушетии
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Гаджеты
Инсайдер рассекретил название iPhone 11
По данным зарубежных инсайдеров, очередной флагманский девайс от корпорации получит название iPhone 11 Pro.
Обновлено в 12:28
Происшествия
В центре Москвы после митинга начались задержания
После согласованного митинга «Вернем себе право на выборы» в центре Москвы начались задержания.
Обновлено в 11:07
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли район Калиново в ЛНР
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли район поселка городского типа Калиново в Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено вчера в 17:28
Кино
Даниил Белых рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Обновлено в 00:21
Общество
Сообщения о плохом состоянии здоровья Горбачева опровергли
Последние полгода, как утверждал Венедиктов, Горбачев практически живет в больнице, а последние два года находится в очень плохом состоянии.
Обновлено в 06:49
Общество
Протестный митинг в Москве стал самым массовым за последние годы
Согласованная акция на проспекте Сахарова прошла мирно и собрала почти 50 тысяч человек. Это сообщили в движении "Белый счетчик".
Обновлено в 11:00
Космос
Роскосмос запатентовал «разлагающийся» спутник
Обновлено в 05:49
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче премьер-лиги
Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:0 нанесли поражение московскому "Динамо" в матче пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:57
Происшествия
В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней
Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
Обновлено в 11:18
Общество
Роспотребнадзор приостановил ввоз папайи из Китая из-за содержания ГМО
"Роспотребнадзором с 1 июля 2019 приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации папайи свежей производства Китай, вся продукция отозвана из оборота", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:26
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружие
Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт», входящая в состав «Укроборонпрома», и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие, которое займется разработкой высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.
Обновлено в 08:21
Общество
Названы самые распространенные фамилии россиян
На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено в 03:34
Авто
В Сети вспомнили про уникальный минивэн «Москвич-3733»
Три первых прототипа минивэна сошли с конвейера в 1988—1991 годах, а в Братиславе, тем временем, был создан еще и фургон на его базе.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Фигуранта дела о массовых беспорядках положили в реанимацию
ТАСС напоминает, что после несогласованной акции в Москве 27 июля режиссёру выписали 20 тысяч рублей штрафа.
Обновлено в 10:22
Наука
В микрофлоре человека нашли 2 500 000 неизвестных белков
Изучив геномы микробиоты, населяющей ротовую полость, кишечник, кожу и влагалище 263 доноров, исследователи нашли целых 2 514 099 последовательностей, кодирующих белки размером до 50 аминокислот (для сравнения: в белковых частях гемоглобина более 140 аминокислот).
Обновлено 08 августа в 11:00
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске
Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.
Обновлено вчера в 17:19
Общество
Обратно не просятся. Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в мечети в Норвегии
В коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети, погиб один человек, еще один ранен, сообщает Dagbladet.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие
Украинским снайперам разрешили убивать гражданских на Донбассе
Штаб карательной операции в Краматорске ведет активную подготовку к активной фазе вооруженного конфликта на Донбассе.
Обновлено в 06:54
Кино
В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд
По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.
Обновлено вчера в 15:37
Шоу-бизнес
Наргиз рассказала о конфликте с продюсерским центром Фадеева
Певица Наргиз Закирова впервые рассказала о разногласиях и недавнем конфликте с продюсерским центром Максима Фадеева "Малфа".
Обновлено в 07:06
Общество
Замминистра связи РФ посоветовал студентам отказаться от «Википедии»
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться интернет-энциклопедией «Википедия», поскольку она содержит непроверенную информацию.
Обновлено в 12:04
Транспорт
Видео проезда поезда по Крымскому мосту появилось в сети
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в интернете появился ролик, на котором видно, как по Крымскому мосту едет поезд.
Обновлено вчера в 10:55