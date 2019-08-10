с чего всё началось

Обыски в центре сбора подписей и в студии Навальный Лайф, откуда транслировали митинг на проспекте Сахарова, прошли по делу о массовых беспорядках. Юрист ФБК и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь проходит по нему свидетелем, - сказал "Эху Москвы" ее адвокат.

Любовь Соболь задержана после обыска в центре сбора подписей

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