Происшествия

Любовь Соболь задержана после обыска в центре сбора подписейЭхо Москвы 12:04

Обыски в центре сбора подписей и в студии Навальный Лайф, откуда транслировали митинг на проспекте Сахарова, прошли по делу о массовых беспорядках. Юрист ФБК и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь проходит по нему свидетелем, - сказал "Эху Москвы" ее адвокат.
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 Главное управление МВД по Москве, организаторы акции на проспекте Сахарова предупредили полицию о том, что «Л. Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации».
Новая газета06:59

Подробнее о событии

Любовь Соболь задержали по подозрению в административном правонарушении

Интерфакс11:14

Любовь Соболь задержана после обыска в центре сбора подписей

Эхо Москвы12:04

Полиция пришла с обыском в штаб Любови Соболь

Новая газета07:15

Любовь Соболь задержали перед митингом в Москве

Коммерсантъ07:18

Любови Соболь заломали руки, вывели из штаба и увезли в неизвестном направлении. Видео

Дождь10:46

В штаб Соболь пришла полиция

Московский Комсомолец07:07

Любовь Соболь сообщила о своем задержании

Znak.com07:02
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:38, Вашингтон
Происшествия

Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали

Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Политика

Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал»

Президент РФ Владимир Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 11:35
Политика

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие

Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Общество

Волонтеры назвали итоговые данные о численности акции в центре Москвы

Обновлено в 10:05
Общество

МИД предупредил о опасности лесных пожаров в Греции

«Греция – "красный" уровень метеоопасности объявлен в Аттике, Центральной Греции и некоторых районах Пелопоннеса в связи с аномальной жарой и сильным ветром, высока вероятность возникновения лесных пожаров», - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
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Армия и оружие

В ходе операции на севере Ирака погиб американский военнослужащий

Военнослужащий США погиб в субботу в ходе операции на севере Ирака, сообщает штаб коалиции по борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ*.
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Шоу-бизнес

Оксана Акиньшина опубликовала фото подросших детей

Накануне звезда фильма «Сестры» решила вновь порадовать публику в личном микроблоге, где теперь красуется фотография подросшей девочки со старшим братом Константином.
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Максим Фадеев расторг контракт с певицей Наргиз

В направленном представителям певицы документе говорится о намерении MALFA запретить исполнять Наргиз песни, автором которых был Фадеев.
Обновлено 08 августа в 04:10
Транспорт

Строители объяснили, откуда на Крымском мосту взялись поезда

Как сообщает РИА Новости, строители переправы рассказали, что технологические поезда ходят по Крымскому мосту с прошлого года.
Обновлено вчера в 16:50
Армия и оружие

В ЕС отреагировали на сообщения о пусках ракет в КНДР

10 августа южнокорейское информагентство Yonhap со ссылкой на сообщения военных Республики Корея сообщило, что два снаряда с неизвестными параметрами были запущены из города Хамхын (северо-восток КНДР) по направлению к Японскому морю.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие

Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск

«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Обновлено в 09:23
Кино

«Любовь и голуби» стал самым популярным советским фильмом на YouTube

Фильм Владимира Меньшова "Любовь и голуби" набрал более 20 миллионов просмотров и стал самой популярной советской кинокартиной на YouTube-канале киноконцерна "Мосфильм".
Обновлено в 07:37
Общество

В Росрыболовстве рассказали о новых правилах любительской рыбалки

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Директор актера Пашинина ответила на слухи о его нищенском положении

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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова «растянулась» перед гостями отеля в Греции

Анастасия Волочкова обнародовала в микроблоге видеозапись со своим импровизированным выступлением перед гостями отеля, которых она захотела порадовать без всякого повода.
Обновлено 08 августа в 03:30
Футбол

Гастон Перейро: «Переход в „Спартак“ не был бы лучшим вариантом»

Полузащитник ПСВ Гастон Перейро объяснил, почему не стал игроком «Спартака» в летнее трансферное окно.
Обновлено в 10:30
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Обновлено в 09:13
Общество

Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа

Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.
Обновлено в 05:25
Политика

Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой

"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", — пишет автор петиции.
Обновлено в 05:58
Футбол

Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на игру с «Динамо»

Стали известны стартовые составы московского "Динамо" и санкт-петербургского "Зенита" на очную встречу пятого тура чемпионата России по футболу, который состоится 10 августа.
Обновлено в 11:19
Общество

Замминистра связи РФ посоветовал студентам отказаться от «Википедии»

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться интернет-энциклопедией «Википедия», поскольку она содержит непроверенную информацию.
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Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем

Российская телеведущая и модель Оксана Фёдорова поделилась с поклонниками совместной фотографией с супругом.
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Новый Xiaomi Mi 9S получит Snapdragon 855 Plus и модуль 5G

Скоро свет увидит продвинутая версия Xiaomi Mi 9 работающая на процессоре Snapdragon 855 Plus.
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Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием

Обновлено в 06:16
Политика

В Госдепе призвали КНР обеспечить защиту американских дипломатов

В Государственном департаменте США призвали власти Китая обеспечить защиту американских дипломатов в соответствии с Венской конвенцией.
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В офисе Зеленского рассказали о праздновании Дня независимости Украины

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Общество

Ветер в Москве повалил 150 деревьев за двое суток

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице ветер за два дня повалил 150 деревьев и повредил 36 машин.
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На митинге в центре Москвы сорвали флаг Украины

На митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы сорвали флаг Украины, с которым пришли некоторые из участников.
Обновлено в 09:00
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