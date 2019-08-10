Происшествия
Любовь Соболь задержана после обыска в центре сбора подписейЭхо Москвы 12:04
Обыски в центре сбора подписей и в студии Навальный Лайф, откуда транслировали митинг на проспекте Сахарова, прошли по делу о массовых беспорядках. Юрист ФБК и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь проходит по нему свидетелем, - сказал "Эху Москвы" ее адвокат.
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с чего всё началось
Как заявляет Главное управление МВД по Москве, организаторы акции на проспекте Сахарова предупредили полицию о том, что «Л. Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации».Новая газета06:59
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Происшествия
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