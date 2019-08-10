Происшествия

Любовь Соболь задержана после обысков в центре сбора подписейЭхо Москвы 11:30

Как сообщил "Эху Москвы" ее адвокат Иван Сустин, в отношении Соболь, вероятно, составят административный проток из-за одной из последних акций протеста.
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Любовь Соболь доставлена в отдел полиции в Троицке в Новой Москве

Эхо Москвы14:14

Любови Соболь заломали руки, вывели из штаба и увезли в неизвестном направлении. Видео

Дождь10:46

Любовь Соболь сообщила о своем задержании

Znak.com07:02

Полиция пришла с обыском в штаб Любови Соболь

Новая газета07:15

В штаб Соболь пришла полиция

Московский Комсомолец07:07

Любовь Соболь сообщила о своем задержании

Интерфакс07:22

Любовь Соболь задержали перед митингом в Москве

Коммерсантъ07:18
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Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю

Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.
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Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины

«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
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Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
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В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой

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Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
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Тренер «Зенита» Семак: мы заслужили победу над «Динамо»

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак после матча пятого тура чемпионата России по футболу против "Динамо" заявил, что его команда допускала много ошибок в первом тайме, однако победа над бело-голубыми, по его мнению, является заслуженной.
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Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети

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Как российский программист разрабатывает синтезаторы речи

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Футбол

Краснодар — Рубин 1:0

Обновлено в 13:58
Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в мечети в Норвегии

В коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети, погиб один человек, еще один ранен, сообщает Dagbladet.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Больше десятка несовершеннолетних были задержаны на акции в Москве

На несогласованной акции оппозиции в Москве было задержано больше десяти подростков, сообщил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
Обновлено в 15:06
Политика

Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который занимал в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после того, как он стал частью России.
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Космос

Роскосмос запатентовал «разлагающийся» спутник

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Армия и оружие

В Йемене сепаратисты захватили президентский дворец

Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал произошедшее переворотом Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена после четырех дней боев захватили президентский дворец в городе Аден, передает РИА Новости, ссылаясь на военный источник.
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Tesla загорелась после аварии в Москве

Tesla столкнулась с эвакуатором на МКАДе и загорелась, три пассажира пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено в 15:21
Футбол

«Спартак» подал протест на результат матча молодежной команды с «Ахматом»

Обновлено в 12:28
Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике

«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
Обновлено в 07:21
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Создан скафандр следующего поколения для прогулок по Марсу и Луне

Ученые создали скафандр следующего поколения, который можно будет использовать для прогулок по Марсу и Луне.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали

Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Политика

Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском

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Футбол

«Хоффенхайм» обыграл клуб третьего дивизиона по пенальти и вышел в 1/16 Кубка Германии

«Хоффенхайм» лишь в серии пенальти сломил сопротивление клуба «Вюрцбургер Кикерс» в матче первого раунда Кубка Германии.
Обновлено в 15:29
Авто

Опубликован топ-10 самых доступных новых автомобилей в России

Аналитики агентства «Автостат» опубликовали топ-10 самых доступных новых автомобилей на российском рынке.
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Путин прибыл на мотоцикле на байк-шоу в Крыму

Отмечается, что вместе с Путиным на мотоцикле приехали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.
Обновлено в 13:15
Общество

Полиция предупредила о готовящихся на митинге в Москве провокациях

«К сотрудникам ГУ МВД России по Москве обратились организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением о том, что Л. Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:50
Политика

Новый посол Китая назвал работу в России своей мечтой

Новый посол Китайской Народной Республики (КНР) в России Чжан Ханьхуэй заявил, что мечтал работать в РФ в качестве главы китайского диппредставительства.
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Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
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Российские юниоры стали победителями Кубка Глинки/Гретцки

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Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

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