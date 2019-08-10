Происшествия
Любовь Соболь задержана после обыска в центре сбора подписейЭхо Москвы 12:04
Обыски в центре сбора подписей и в студии Навальный Лайф, откуда транслировали митинг на проспекте Сахарова, прошли по делу о массовых беспорядках. Юрист ФБК и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь проходит по нему свидетелем, - сказал "Эху Москвы" ее адвокат.
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Наука
Лесные пожары указали на опасность ядерной зимы
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:35
Финансы
МВФ не увидел значительных отклонений курса китайской валюты
Международный валютный фонд (МВФ) не увидел значительных отклонений курса юаня от нормальных показателей в 2018 году.
Обновлено в 01:30
Общество
Художник комиксов Marvel Эрни Колон скончался от рака
Обновлено в 03:38
Происшествия
На несогласованной акции в Москве задержали 136 человек
"За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек", — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:58
Общество
Гигантская рыба выбросилась на берег Волги
В Самарской области на берегу Волги обнаружили огромного мертвого сома. Фотографию рыбы очевидцы выложили в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 14:44
Единоборства
Дмитрий Бивол: «Следующий бой запланирован на октябрь»
Чемпион WBA Дмитрий Бивол планирует провести следующий бой в октябре.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Футбол
Семак назвал сложной победу над «Динамо» в пятом туре РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победный матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» (2:0).
Обновлено в 15:32
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске
Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.
Обновлено вчера в 17:19
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено в 12:55
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Происшествия
В ООН осудили приведший к гибели сотрудников организации взрыв в Ливии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил подрыв машины в Ливии, в результате которого погибли трое сотрудников организации.
Обновлено в 16:37
Авто
Стартовал прием заказов на кросс-вэн Suzuki XL6
Компания Suzuki приступила к приему заказов на свой новый премиальный кросс-вэн под названием XL6.
Обновлено в 03:04
Космос
Роскосмос запатентовал «разлагающийся» спутник
Обновлено в 05:49
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Космос
Марсоход NASA нашел на Марсе копию «Моны Лизы»
Марсоход американского аэрокосмического агентства NASA обнаружил на поверхности Марса копию «Моны Лизы».
Обновлено в 04:41
Технологии
Drone Racing League делает свой беспилотник Racer4 доступным для всех
Новый сезон в профессиональной лиге гоночных дронов Drone Racing League стартует 11 августа.
Обновлено в 11:11
Авто
Редкий Lancia Stratos выставлен на продажу
Компания Girardo & Co выставила на продажу автомобиль 1977 года, который сохранил отделку Rosso Stratos, сиденья Havana и оригинальный двигатель Ferrari.
Обновлено в 08:44
Политика
Посол Пакистана заявил о контакте с Россией по ситуации вокруг Кашмира
Исламабад находится в контакте с Москвой по предпринимаемым шагам вокруг Джамму и Кашмира, заявил в субботу РИА Новости посол Пакистана в РФ Кази Халилулла.
Обновлено в 04:15
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено в 14:49