Происшествия

Любовь Соболь задержана после обыска в центре сбора подписейЭхо Москвы 12:04

Обыски в центре сбора подписей и в студии Навальный Лайф, откуда транслировали митинг на проспекте Сахарова, прошли по делу о массовых беспорядках. Юрист ФБК и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь проходит по нему свидетелем, - сказал "Эху Москвы" ее адвокат.
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Любови Соболь заломали руки, вывели из штаба и увезли в неизвестном направлении. Видео

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Любовь Эдуардовна Соболь
Российский общественный деятель
Российский политический и общественный деятель, юрист «Фонда борьбы с коррупцией», в том числе в рамках проекта «РосПил», член партии «Россия будущего», член Координационного совета российской оппозиции.
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