Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь была задержана за организацию незаконного митинга в Москве. Соболь задержана правоохранителями после выхода на несанкционированный митинг 3 августа в Москве. Примечательно, что у Соболь это уже не первое задержание.

Любовь Соболь задержали за организацию незаконного митинга в Москве

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