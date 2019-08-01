Происшествия
Любовь Соболь задержали за организацию незаконного митинга в МосквеiReactor 06:53
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь была задержана за организацию незаконного митинга в Москве. Соболь задержана правоохранителями после выхода на несанкционированный митинг 3 августа в Москве. Примечательно, что у Соболь это уже не первое задержание.
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