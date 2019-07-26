Политика

Любовь Соболь задержали у здания МосгоризбиркомаВедомости 17:31

Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь». Мосгоризбирком 25 июля отклонил жалобу Соболь на отказ в регистрации ее кандидатом в депутаты.
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Любовь Соболь задержали у Мосгоризбиркома. Видео

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