Политика
Любовь Соболь задержали у здания МосгоризбиркомаВедомости вчера в 17:31
Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь». Мосгоризбирком 25 июля отклонил жалобу Соболь на отказ в регистрации ее кандидатом в депутаты Мосгордумы.
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Теннис
Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов
Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за проблем с оформлением американской визы теннисистке Светлане Кузнецовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 19:30
Экономика
Сбербанк и Mail.ru объединяются
Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) создадут совместное предприятие в сфере транспорта и доставки еды на базе «Ситимобил» и Delivery Club, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление компаний.
Обновлено вчера в 03:09
Политика
Россия выдвинула требования к Украине по задержанному танкеру
Освобождение моряков с задержанного на Украине российского танкера Neyma не исчерпает инцидент, Москва требует незамедлительного возвращения судна.
Обновлено в 01:09
Космос
Выброс пламени из двигателя SpaceX Starhopper попал на видео
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия
Часть федеральной трассы обрушилась в Сочи из-за оползня
Часть главной прибрежной федеральной трассы А-147 Джубга–Сочи обрушилась на подъезде к Мамайской развязке Сочи в результате схода мощного оползня в реку Псахе.
Обновлено вчера в 13:04
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30
Происшествия
Неизвестные напали с ножами на двух футболистов лондонского «Арсенала»
Обновлено вчера в 19:25
Культура
Ольга Бузова получила травму во время концерта в Баку
Российская певица Ольга Бузова получила небольшую травму во время своего выступления на музыкальном фестивале «Жара» в Баку.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Из-за дела Голунова наказали главу пресс-службы ГУ МВД по Москве
Начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:42
Гаджеты
Новый короткофокусный проектор LG HU85LA 4K оценён в $6000
Обновлено в 02:04
Происшествия
Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра
Десятилетний школьник из китайской южной провинции Гуандун вместе с мамой нашли на берегу реки 11 окаменелых яиц динозавра, по предварительным оценкам, возраст находки составляет не менее 66 миллионов лет, сообщает газета "Бэйцзин Циннянь бао".
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Челябинске автокран столкнулся с маршруткой
В Челябинске автокран столкнулся с автобусом ПАЗ.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Кузбассе грузовик провалился под землю
Обновлено в 01:37
Политика
Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко
Обновлено в 00:25
Общество
Пик паводка в Благовещенске ожидается 27 июля
Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о том, что пик паводка в амурском городе Благовещенск ожидается 27 июля.
Обновлено в 01:55
Культура
Масштабная выставка работ Ильи Глазунова пройдет в Манеже в 2020 году
Масштабная выставка работ художника Ильи Глазунова пройдет летом следующего года в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве и будет приурочена к 90-летию со дня рождения мастера.
Обновлено в 00:37
Кино
Скончался актер Анатолий Торопов
Обновлено вчера в 09:43
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Арестован экс-глава правительства Астраханской области Расул Султанов
Как только что стало известно «Арбузу», экс-председатель правительства Астраханской области Расул Султанов был взят под арест.
Обновлено в 02:36
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено 24 июля в 14:21
Политика
Топилин не исключил продления программы маткапитала до 2025 года
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин не исключает возможности продления программы материнского капитала до 2025 года, однако пока этот вопрос на правительственном уровне не обсуждался.
Обновлено в 01:53
Общество
Аномальная жара в Европе препятствует движению поездов
Продажу билетов из-за рекордной жары, препятствующей нормальному движению поездов, приостановил международный оператор скоростных поездов Thalys, осуществляющий перевозки по маршруту Париж — Брюссель — Кёльн — Амстердам, сообщает 25 июля компания.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено вчера в 08:32
Армия и оружие
Иран запустил баллистическую ракету
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу
Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:37
Экономика
Глава Petrobras объявил о планах продажи дистрибьютора СПГ Liquigas
Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras объявила о приеме заявок на покупку 100% акций принадлежащего ей дистрибьютора СПГ Liquigas.
Обновлено вчера в 23:35
Космос
Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования
Обновлено в 01:04
Политика
Прокуратура Австрии объявила россиянина Зайцева в международный розыск
Ранее в четверг стало известно, что МВД Австрии объявило Зайцева в розыск по подозрению в том, что он проводил секретные действия в пользу российской военной разведки «в ущерб интересам Австрийской Республики».
Обновлено вчера в 14:08