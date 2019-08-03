Происшествия

Любовь Соболь задержали на выходе из штабаВедомости 07:08

Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержали в центре Москвы, когда она собиралась ехать на несогласованную акцию. Трансляцию вел телеканал «Дождь». Около 13.30 мск Соболь вышла из штаба, чтобы отправиться на Бульварное кольцо, где планируется проведение акции.
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В центре Москвы задержали Любовь Соболь

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