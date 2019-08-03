Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержали в центре Москвы, когда она собиралась ехать на несогласованную акцию. Трансляцию вел телеканал «Дождь». Около 13.30 мск Соболь вышла из штаба, чтобы отправиться на Бульварное кольцо, где планируется проведение акции.

Любовь Соболь задержали на выходе из штаба

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