Происшествия
Любовь Соболь задержали на выходе из штабаВедомости 07:08
Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержали в центре Москвы, когда она собиралась ехать на несогласованную акцию. Трансляцию вел телеканал «Дождь». Около 13.30 мск Соболь вышла из штаба, чтобы отправиться на Бульварное кольцо, где планируется проведение акции.
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Происшествия
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