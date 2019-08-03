Происшествия

Любовь Соболь задержали на выходе из штабаВедомости 07:08

Около 13.30 мск Соболь вышла из штаба, чтобы отправиться на Бульварное кольцо, где планируется проведение акции. Она вместе со своими сторонниками собиралась сесть в такси, но не успела. Около десяти сотрудников полиции задержали Соболь, посадили в тонированный автобус и увезли.
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Репрессии на бульварах. Как полиция и внутренние войска разогнали москвичей 3 августа: лучшие фотографии

Новая газета13:41

Любовь Соболь задержали на выходе из ее штаба

Интерфакс06:58

В центре Москвы задержана Любовь Соболь

Коммерсантъ07:13

В центре Москвы задержана Любовь Соболь

ТАСС07:10

В центре Москвы задержали Любовь Соболь

РИА Новости07:44

В Москве проходит акция за честные выборы, перед ее началом задержали незарегистрированного кандидата в МГД Л.Соболь

Эхо Москвы07:30

Задержание Любови Соболь в прямом эфире. Видео

Дождь06:58
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Происшествия

Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

Обновлено в 14:54
Политика

Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN

Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Полиция отчиталась о 30 задержанных на акции в Москве

К 14:30 мск полиция задержала 30 человек на несогласованной московскими властями акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 08:27
Общество

Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Общество

В митинге в Санкт-Петербурге приняли участие до тысячи человек

В согласованном митинге, который проходит на площади Ленина в Санкт-Петербурге, приняли участие до тысячи граждан.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес

Стало известно, сколько Бузова зарабатывает на рекламе в Instagram

Телеведущая и певица является самым популярным российским блогером Телеведущая и певица Ольга Бузова получает от одного рекламного поста в Instagram один миллион рублей, пишет Forbes.
Обновлено в 07:20
Наука

В этом месяце в Китае откроется подразделение The Boring Company

Обновлено в 06:28
Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Политика

Скрипаль позвонил родственникам

Разговор состоялся 26 июня и длился пять минут, рассказала Виктория. 23 июня Сергею Скрипалю исполнилось 68 лет.
Обновлено вчера в 13:40
Гаджеты

В MIUI 11 появится неожиданная функция

Ожидается, что в скором времени ее начнут тестировать на небольшом количестве смартфонов Xiaomi, ну а доведенная до ума, она появится лишь в MIUI 11.
Обновлено в 03:37
Футбол

Кононов назвал удаление Понсе в матче с «Динамо» игровым эпизодом

Олег Кононов прокомментировал удаление аргентинского нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе в матче четвертого тура чемпионата России против «Динамо».
Обновлено в 14:52
Происшествия

Почти 20 человек ранены при стрельбе в Техасе

По меньшей мере 18 человек получили ранения при стрельбе в городе Эль-Пасо в американском штате Техас, сообщает в субботу The Hill.
Обновлено в 14:34
Общество

Путин подписал закон об увеличении детских пособий

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено вчера в 16:18
Общество

Грозы и ветер: на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено на Южном Урале, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 03:32
Интернет

Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp

Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено в 13:20
Общество

Мутко раскритиковал власти Приангарья за работу по ликвидации паводка

Обновлено вчера в 04:55
Экономика

СМИ: гривна продемонстрировала наибольший рост к доллару

Украинская гривна продемонстрировала наибольший рост с начала по отношению к американскому доллару, он составил 9,1%. Это следует из данных иконографики, опубликованной 3 августа агентством Reuters.
Обновлено в 07:59
Политика

Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в сентябре

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что поедет на встречу с главой США Дональдом Трампом.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие

Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

Российское Министерство обороны опубликовало видео с кадрами точечных удары по боевикам в Сирии.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет

Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:22
Музыка

Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории

Обновлено в 10:59
Политика

Силуанов отреагировал на новые санкции США против России

Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
Обновлено в 13:20
Общество

Беглов пообещал поддержать садоводов

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал состояние садоводства в регионе.
Обновлено в 12:11
Общество

Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей

Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 13:06
Игры

Ubisoft рассказала о массе оптимизаций Ghost Recon Breakpoint для ПК

Прежде всего, владельцы мощных систем смогут выставить максимальные настройки графики «Ультра» (на которые не стоит рассчитывать на консолях) с массой регулировок.
Обновлено в 07:45
Политика

Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:14
Наука

Созданы первые квантовые источники света

Обновлено вчера в 08:48
Происшествия

По делу о массовых беспорядках задержали нового подозреваемого

Следственный комитет после обыска задержал Даниила Конона, подозреваемого по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщил в Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:35
Автоспорт

Квят стал 13-м в квалификации Гран-при Венгрии «Формулы-1»

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят занял 13-е место в квалификации 12-го этапа чемпионата мира «Формула-1» — Гран-при Венгрии.
Обновлено в 11:22
Происшествия

В Курской области взорвалась автозаправка

Сегодня, 3 августа, на улице Дубровиского взорвалась автозаправочная станция.
Обновлено в 13:12
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