Происшествия

Любовь Соболь задержали на выходе из штабаВедомости 07:08

Около 13.30 мск Соболь вышла из штаба, чтобы отправиться на Бульварное кольцо, где планируется проведение акции. Она вместе со своими сторонниками собиралась сесть в такси, но не успела. Около десяти сотрудников полиции задержали Соболь, посадили в тонированный автобус и увезли.
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Репрессии на бульварах. Как полиция и внутренние войска разогнали москвичей 3 августа: лучшие фотографии

Новая газета13:41

В центре Москвы задержали Любовь Соболь

РИА Новости07:44

В Москве проходит акция за честные выборы, перед ее началом задержали незарегистрированного кандидата в МГД Л.Соболь

Эхо Москвы07:30

В Москве задержали юриста ФБК Любовь Соболь

РБК06:59

Любовь Соболь задержали на выходе из ее штаба

Интерфакс06:58

Задержание Любови Соболь в прямом эфире. Видео

Дождь06:58

В центре Москвы задержана Любовь Соболь

ТАСС07:10
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Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Боец Росгвардии пострадал на несогласованной акции в центре Москвы

Обновлено в 12:44
Политика

США ввели новые санкции против России

Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Авто

В Рязани стартовал фестиваль ретро-автомобилей

Напомним, что выставка была организована в честь празднования 924-летия Рязани.
Обновлено в 13:04
Космос

Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки

Пресс-служба ВДНХ сообщила, что 1 августа в день 80-летия выставки малый космический аппарат «ВДНХ-80», запущенный на орбиту Земли 5 июля 2019 года, передал звуковой сигнал.
Обновлено 01 августа в 12:46
Наука

В России нашли выигравших от пожаров в Сибири

Обновлено вчера в 11:34
Политика

Супруга посла США раскритиковала журналистов CNN

Жена посла США в России Мэри Кэй Хантсман сочла «непорядочным» репортаж журналистов московского бюро телеканала CNN о том, что они с мужем находятся в «прощальном турне».
Обновлено в 13:26
Происшествия

В подмосковном лагере отравились семь детей

Семь детей получили пищевое отравление в детском лагере в Коломенском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Обновлено в 10:55
Интернет

Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp

Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено в 13:20
Игры

Alan Wake и For Honor бесплатно раздают в Epic Games Store

Обновлено вчера в 12:24
Политика

Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство в России некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства.
Обновлено вчера в 13:53
Путешествия

Стало известно, что россияне чаще привозят из поездок

Первое место среди привозимых товаров досталось фруктам (15%), Чаще всего туристы привозят их из Таиланда, Индии, Мексики, Израиля и Турции.
Обновлено в 09:38
Происшествия

В Челябинске в контактном зоопарке убили половину животных

Ветеринар, который осмотрел мёртвых животных, предположил, что раны им нанесли ножом. Рядом с вольерами были также следы собаки.
Обновлено в 10:42
Армия и оружие

Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет

Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Полиция задержала участников ЛГБТ-шествия в Петербурге

Обновлено в 11:07
Армия и оружие

Шойгу объяснил причину отсутствия стран НАТО среди участников в АрМИ

Обновлено в 11:56
Гаджеты

В MIUI 11 появится неожиданная функция

Ожидается, что в скором времени ее начнут тестировать на небольшом количестве смартфонов Xiaomi, ну а доведенная до ума, она появится лишь в MIUI 11.
Обновлено в 03:37
Футбол

«Чайка» и «Нижний Новгород» мячей не забили

Футболисты «Чайки» в домашнем матче шестого тура Футбольной национальной лиги сыграли вничью с «Нижним Новгородом».
Обновлено в 13:47
Происшествия

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Происшествия

Митинг в Петербурге начался с провокаций

Митинг солидарности с Москвой проходит на площади Ленина в Петербурге. Усилены наряды полиции и Росгвардии.
Обновлено в 07:27
Культура

Шведские СМИ обвинили сериал «Очень странные дела» в русофобии

Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг раскритиковал за стереотипность третий сезон сериала Netflix "Очень странные дела", в котором главными злодеями показали русских.
Обновлено в 10:14
Экономика

СМИ: гривна продемонстрировала наибольший рост к доллару

Украинская гривна продемонстрировала наибольший рост с начала по отношению к американскому доллару, он составил 9,1%. Это следует из данных иконографики, опубликованной 3 августа агентством Reuters.
Обновлено в 07:59
Общество

В центре Москвы начинается акция за свободные выборы

Обновлено в 07:00
Футбол

«Спартак» и «Динамо» не забили друг другу в четвёртом туре РПЛ

Обновлено в 13:56
Культура

Британский певец Джо Лонгфорн умер на руках у мужа

Обновлено в 11:48
Политика

Медведчук призвал Киев договориться с Москвой по газовому вопросу

«В решении газового вопроса (для Украины) есть один путь — договариваться с РФ», — написал председатель политсовета партии.
Обновлено в 12:38
Музыка

Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории

Обновлено в 10:59
Происшествия

Российские туристы не могут вылететь из болгарского Бургаса

Российские туристы не могут вылететь из Болгарии, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 10:15
Происшествия

В Болгарии загорелся автобус с детьми из Молдавии

Автобус, в котором находились дети из Молдавии, загорелся в Болгарии во время движения, когда ехал из Бургаса в Варну, пострадавших нет.
Обновлено в 12:20
Политика

Зеленский встретится с Трампом в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом в столице США в сентябре 2019 года.
Обновлено в 08:55
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