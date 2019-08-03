Происшествия
Любовь Соболь задержали на выходе из штабаВедомости 07:08
Около 13.30 мск Соболь вышла из штаба, чтобы отправиться на Бульварное кольцо, где планируется проведение акции. Она вместе со своими сторонниками собиралась сесть в такси, но не успела. Около десяти сотрудников полиции задержали Соболь, посадили в тонированный автобус и увезли.
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